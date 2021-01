Covid-19 : le pape François et Benoît XVI vaccinés

Le pape François, 84 ans, et le pape émérite Benoît XVI, 93 ans, sont désormais tous deux vaccinés contre le Covid-19, a indiqué, ce jeudi, le porte-parole du Saint-Siège, dans un communiqué. Il avait déjà été rapporté que le souverain pontife avait reçu le vaccin mercredi, premier jour de la campagne de vaccination du Vatican, mais les responsables ont refusé de confirmer la nouvelle.

Le pape François et son prédécesseur, l’ancien pape Benoît XVI, ont reçu le vaccin contre le coronavirus. Le portail Vatican News a déclaré que Benoît, 93 ans, avait également reçu une dose, ce jeudi matin. L’ancien souverain pontife, qui a démissionné en 2013 et vit maintenant dans un monastère converti dans les jardins du Vatican, est de plus en plus fragile. « Je peux confirmer que, dans le cadre du programme de vaccination de l’État de la Cité du Vatican à ce jour, la première dose du vaccin Covid-19 a été administrée au pape François et au pape émérite », a annoncé le porte-parole Matteo Bruni.

Dans une interview diffusée le week-end, le pape Francis a exhorté les gens à se faire vacciner. « Il y a un déni suicidaire que je ne peux pas expliquer, mais aujourd’hui nous devons nous faire vacciner », a-t-il déclaré à Canale 5. L’Argentin est connu pour son amour de faire partie de son troupeau et a souvent été photographié sans masque. Mais il a limité son interaction avec le public depuis que le virus a balayé l’Italie, pour la première fois, au début de l’année dernière.

Des inquiétudes subsistent toutefois quant à la façon dont il ferait face s’il devenait infecté, étant donné son âge et ses antécédents de problèmes pulmonaires. Le pape a failli mourir à l’âge de 21 ans après avoir développé une pleurésie, selon le biographe Austen Ivereigh, ce qui lui a fait enlever une partie de l’un de ses poumons. Il a rappelé l’incident dans un livre récent, « Let Us Dream », en disant: « J’ai une certaine idée de ce que ressentent les personnes atteintes de Coronavirus, alors qu’elles ont du mal à respirer ».

Les médias ont indiqué que le pape François a reçu le vaccin Pfizer-BioNtech, dont l’utilisation a été autorisée dans l’Union Européenne, le 21 décembre dernier.