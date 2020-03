Covid-19 : le nombre de patients au Gabon double en une seule journée

Jusqu’à ce lundi 30 mars 2020, le Gabon dénombrait sept personnes porteuses du Coronavirus. Ce nombre est passé à seize, avec la détection, dans la seule journée du lundi, de neuf nouveaux cas.

Le Gabon compte, depuis ce lundi 30 mars 2020, officiellement seize personnes infectées par le nouveau Coronavirus dont un décès. L’annonce a été faite par le docteur Guy Patrick Obiang Ndong, vice-président et porte-parole du Comité de pilotage du Plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (COPIL-Coronavirus). Sept parmi ces neuf personnes atteintes ont récemment été en voyage en Italie, en France, à Dubaï, au Sénégal et au Burkina Faso, tandis que les deux ont été en contact avec un collègue infecté à leur lieu de travail.

Cette augmentation du nombre de cas détectés dans le pays est consécutive à celle du nombre de personnes soumises au test. C’est dire que le nombre de personnes réellement porteuses du virus au Gabon doit être sensiblement plus élevé que les cas connus et déclarés. Surtout que 50% des porteurs du virus ne présentent pas le moindre symptôme, et que 30% présentent des symptômes bénins. Les jours à venir pourraient donc réserver bien des surprises, puisque le porte-parole du COPIL-Coronavirus a annoncé que le nombre de tests ira s’augmentant.

L’exemple du Gabon est illustratif de la situation qui, certainement, prévaut dans la plupart des pays africains où le nombre, relativement faible de malades du Coronavirus, pourrait en réalité cacher des cas d’infections bien plus alarmants. C’est pourquoi; dans plusieurs pays, les autorités publiques ont compris qu’aucune mesure ne sera de trop pour arrêter le mal. Le confinement total de la population s’impose de plus en plus aux pays du continent.