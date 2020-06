Covid-19 : le Maroc vole au secours de 15 pays africains

Le royaume chérifien a décidé d’apporter un appui matériel à une quinzaine de pays africains choisis dans toutes les sous-régions du continent, dans le cadre de la riposte face à la pandémie de Covid-19. Déjà, quelques-uns parmi les pays bénéficiaires ont accusé réception de leurs lots.

8 millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, 60 000 blouses, 30 000 litres de gel hydroalcoolique, 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boîtes d’azithromycine. Voilà le lot de matériels tous fabriqués au Maroc, conformément aux normes exigées par l’OMS, et gracieusement mis par le royaume à la disposition des 15 pays africains que voici : Burkina Faso, Cameroun, les Comores, Congo, Eswatini, Guinée, Guinée-Bissau, Malawi, Mauritanie, Niger, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tanzanie, Tchad et Zambie.

La mise à la disposition de cette aide a été décidée par le roi Mohammed VI en personne qui voudrait, par ce geste, renforcer les liens de coopération entre pays frères africains, et favoriser de la sorte une solidarité sud-sud. L’annonce publique de cette action a été faite ce dimanche par le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Et déjà, des pays comme le Niger et la Guinée ont déjà reçu leurs lots de matériels. « Outre qu’il renforce les relations d’amitié et de solidarité déjà bien exceptionnelles et exemplaires entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée, ce don montre une nouvelle fois, la possibilité d’apporter une réponse africaine aux défis africains », a précisé Driss Isbayene, ambassadeur du Maroc en Guinée, au moment de la remise des matériels.

Le Sénégal a aussi accusé réception de ce don venant du royaume chérifien. L’annonce a été faite, ce dimanche, dans le journal télévisé de 20 heures, diffusé sur la chaîne de télévision nationale de ce pays d’Afrique de l’Ouest, la RTS. Recevant ce lot anti-Covid, le ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a magnifié ce geste, rappelant les relations séculaires entre le Maroc et le Sénégal. « Ce lots de matériel permettra de renforcer la lutte contre la maladie à Coronavirus », a précisé le ministre.