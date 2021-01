Covid-19 : le Mali va acheter plus de 8 millions de doses de vaccin

Le Mali, à l’instar d’autres pays d’Afrique subsaharienne, est aux prises avec une deuxième vague d’infection à Coronavirus, bien que son taux d’infection ait diminué par rapport au début de janvier dernier. Toutefois, le Mali prévoit d’acheter plus de 8,4 millions de doses de vaccin contre le Coronavirus.

Le Mali prévoit d’acheter plus de 8,4 millions de doses de vaccin contre le Coronavirus et prévoit de lancer une campagne de vaccination en avril, a annoncé, jeudi, le Président de la Transition, Bah N’Daw, lors du Conseil des ministres, dans un communiqué. Il a déclaré que les vaccins coûteraient 57 millions de dollars, soit environ plus de 31 milliards FCFA.

Cela sera couvert par l’aide financière de l’alliance mondiale pour les vaccins GAVI, qui co-dirige l’alliance COVAX pour garantir un accès équitable aux vaccins Covid-19 pour les pays en voie de développement. Toutefois, le communiqué n’a pas précisé quels vaccins le gouvernement malien prévoyait d’acheter.

Le Mali, comme d’autres pays d’Afrique subsaharienne, est aux prises avec une deuxième vague d’infections à Coronavirus, bien que son taux d’infection ait diminué par rapport au pic de début janvier. En proie à une guerre sans merci contre le terrorisme dans son septentrion, le Mali a jusqu’à présent enregistré 7 911 cas de Covid-19, dont 5 666 guérisons et 320 décès.

Dans le cadre de la réouverture des classes, le Président de la Transition, chef de l’Etat Bah N’Daw a instruit le Premier ministre, Moctar Ouane, de veiller au retour des élèves et étudiants à l’école, dans des conditions sanitaires acceptables.

Il a également réitéré l’appel aux populations pour le respect des mesures barrières, notamment le port obligatoire du masque, le lavage des mains au savon, l’utilisation des solutions hydro-alcooliques, l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et le respect de la distanciation physique dans les services et lieux publics.