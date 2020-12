Covid-19 : le Ghana veillera à ce que les vaccins soient efficaces et sûrs

Face à l’inquiétude grandissante dans son pays quant à la vaccination prochaine contre le Coronavirus, le Président ghanéen, Nana Akufo-Addo à tenu à rassurer ses concitoyen sur les mesures qui seront au préalables prises pour garantir la sécurité des populations.

Le Président du Ghana Nana Akufo-Addo a indiqué qu’il n’ignorait pas les inquiétudes liées à l’innocuité et à l’efficacité des vaccins contre le Covid-19. Il a ainsi rassuré que les deux fondamentaux que sont la sécurité et l’efficacité prévalent dans tout ce que le gouvernement ferait, en ce qui concerne l’approvisionnement et l’application des vaccins.

« À cette fin, j’ai réuni une équipe d’experts des institutions et agences concernées qui travaillent assidûment à l’achat et au déploiement des vaccins au Ghana », a déclaré le Président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Il a ajouté que le pays ne serait pas en reste lorsqu’il s’agirait d’avoir accès aux vaccins contre le Covid-19.

Le Président Akufo-Addo a révélé que la récente approbation donnée par la Food and Drugs Administration des États-Unis d’Amérique et l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni avait apporté au monde un optimisme et un espoir considérables dans la bataille pour vaincre la pandémie.

En revanche, les frontières terrestres et maritimes du Ghana, ainsi que les plages, les pubs, les cinémas et les discothèques, resteraient fermés jusqu’à nouvel ordre, a également déclaré le Président Nana Akufo-Addo. Néanmoins, toutes les autres institutions qui avaient été autorisées à fonctionner continueraient de le faire, dans le strict respect des protocoles Covid-19. Sur ce point, le Président ghanéen a plaidé auprès de tous, pour assurer le respect des protocoles d’hygiène renforcée et du port de masque qui faisaient désormais partie de la routine quotidienne de la population.

À l’approche de Noël, le Président Akufo-Addo a appelé à la prudence pour éviter la propagation du virus. « A peine une semaine avant les festivités de Noël, qui entraînent dans leur sillage des réunions de famille, des fêtes et de nombreux rassemblements sociaux et religieux, je nous exhorte tous à faire preuve de prudence et à respecter les protocoles de sécurité Covid-19, peu importe où nous nous retrouvons », a déclaré le Président. Il a ajouté que la pandémie avait enseigné que « si vous devez organiser ou assister à de tels événements, il vaut mieux les tenir en toute sécurité à l’extérieur ou dans des salles très bien ventilées, plutôt que dans des espaces fermés et climatisés. Même lorsqu’il est organisé à l’extérieur, il doit y avoir un espacement adéquat pour maintenir la distance sociale ».

Le Président Akufo-Addo a exhorté les organisateurs de tels événements à garantir la présence de lave-mains et de désinfectant et a insisté pour que les clients les utilisent aussi souvent que possible. Il a également exhorté toutes les personnes souffrant de maladies sous-jacentes, telles que l’hypertension, le diabète, les maladies chroniques du foie et l’asthme, à accorder une attention particulière à leur santé, pendant la période des fêtes.