Covid-19 : la RDC passe de 4 à 7 cas confirmés

L’épidémie de Coronavirus s’installe progressivement en République Démocratique du Congo où le nombre de cas confirmés de personnes infectées par la maladie est passé de quatre à sept.



Dr Eteni Longondo, ministre congolais de la Santé a annoncé sur son compte Twitter , la confirmation de trois nouveaux cas de Coronavirus en République Démocratique du Congo. Ce qui porte à sept le total des cas confirmés. A en croire le ministre, l’information lui a été donnée par l’Institut National de Recherche Biomédicale.

Le ministre congolais de la Santé,, Dr Eteni Longondo, a fait savoir, ce mardi 17 mars 2020, que les trois nouveaux sont des Congolais dont un a séjourné en France. Après la réunion restreinte du Gouvernement sur la situation de la pandémie de Coronavirus, plusieurs sources renseignent que le Président Felix Tshisekedi annoncera, ce 18 mars, les mesures prises pour limiter la propagation de cette pandémie.

Les mêmes sources indiquent que ces mesures concernent notamment l’interdiction des rassemblements de personnes dans les lieux privés et publics, la sensibilisation et la protection de la population, les mouvements des populations à l’intérieur du territoire et la prise en charge des personnes contaminées.

Entretemps, l’ambassade des Etats-Unis en République Démocratique du Congo a annulé tous les rendez-vous pour les visas migrants et non-migrants, du 17 mars au 10 avril. « Si vous avez une question urgente et devez voyager immédiatement, veuillez suivre les instructions fournies sur notre site web de planification(…) pour demander un rendez-vous d’urgence », indique l’ambassade.

« Nous reprendrons les services de visa de routine dès que possible, mais nous ne sommes pas en mesure de fournir une date précise où le moment. Les frais MRV sont valables et peuvent être utilisés pour une demande de visa dans le pays où ils ont été achetés dans l’année suivant la date de paiement », peut-on lire dans le communique de l’ambassade.