Covid-19 : la Guinée frôle les 1500 cas et lance l’alerte

La propagation du Coronavirus poursuit sa déferlante en Guinée avec 1 495 contaminations dont 144 en 24 heures. C’est pourquoi, le Conseil scientifique de riposte à la pandémie de Coronavirus en Guinée est monté au créneau pour porter un regard alarmant sur la gestion actuelle de la pandémie.

La Guinée continue d’être durement touchée par la propagation du Coronavirus, comme en atteste les 144 nouvelles contaminations enregistrées le jeudi 30 avril 2020. La Guinée, qui a enregistré son premier cas le 12 mars, occupait la 8ème place avec 16 patients testés positifs. Mais aujourd’hui, elle occupe la 3ème place des pays les plus touchés par le Coronavirus en Afrique de l’Ouest. Cette montée en flèche inquiète les autorités guinéennes au plus haut niveau et le président de la République n’a cessé de dénoncer la mauvaise gestion de la riposte contre le Covid-19.

Le Conseil scientifique de riposte à la pandémie de Coronavirus en Guinée est monté au créneau, pour jeter un regard sur cette gestion et formuler des recommandations, allant dans le sens d’agir sur la chaîne de propagation. Et ce, après avoir constaté entre autres, « un système sanitaire fragile avec des capacités d’accueil et d’hospitalisation limitées et des infrastructures sous équipées, une insuffisance en équipement de protection individuelle (EPI) au niveau des structures sanitaires, un niveau de dépistage faible. Il s’y ajoute une insuffisance des services essentiels de base pour les patients hospitalisés, une non hospitalisation de certains malades (dérogation) représentant un facteur de risque important de propagation de la pandémie, etc. ».

C’est sur la base de tels constats que le comité scientifique a dressé des recommandations. Il y a également recommandé la « réorganisation de la prise en charge thérapeutique des cas de Covid-19 en mettant en place un système de triage pour assurer la séparation des cas d’infections sévères, des cas positifs symptomatiques ou asymptomatiques et des cas suspects, la disponibilité, sans rupture de stock pour les soignants, des équipements de protection individuelle et des solutions hydroalcooliques, le renforcement des capacités de dépistage et du rendu des résultats au regard de la progression de la maladie, etc. ».

Il s’agit donc d’un paquet de recommandations dont l’objectif de la mise en place est de maîtriser le rythme de progression de la pandémie, qui est actuellement exponentiel.