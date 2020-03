COVID-19 : la 3W Academy Maroc passe ses formations en télé-présentiel et offre des sessions gratuites de coding en ligne

Casablanca, 17 Mars 2020 – La 3W Academy Maroc, école de référence dans la formation aux métiers du digital, bascule toutes ses formations en télé-présentiel et offre des sessions gratuites de Coding en ligne ouvertes à tous.

Afin d’apporter une réponse responsable, citoyenne et innovante à la pandémie COVID-19 et en alignement avec les décisions des autorités, la 3W Academy a fait passer toutes ses formations en mode “téléprésentiel”.

Cette décision permet de protéger les apprenants et leurs proches tout en les gardant sur le même rythme d’apprentissage et le même volume horaire.

Les apprenants suivent leurs cours en direct, de 9h à 17h, via une salle de classe connectée avec un professeur de l’autre côté de l’écran. Tout au long de la journée, ils réalisent les exercices, partagent leur travail et interagissent en temps réel sur la plateforme de codage en ligne. Ils ont à leur disposition tous les outils nécessaires qui favorisent le bon déroulement des cours : environnement de développement (IDE en ligne), salle de conférence, tchat, plateforme de partage de fichiers, forum…

“Nous ne souhaitons pas que cette crise marque un arrêt, au contraire, la réponse agile et intelligente est de se préparer à rebondir” explique Hamza Debbarh, fondateur et CEO de la 3W Academy Maroc.

À noter que depuis 3 ans, le groupe 3W Academy réalise une partie de ses formations à 100% en télé-présentiel en s’appuyant sur des outils technologiques développés spécifiquement. “C’est une chance énorme de pouvoir bénéficier de l’expertise développée par le groupe 3W Academy depuis 3 ans. Les outils et les plateformes pédagogiques du groupe nous ont permis d’apporter une réponse immédiate à la crise actuelle. Nous sommes prêts à accompagner nos partenaires dans ce sens” ajoute Hamza DEBBARH.

En tant qu’entreprise engagée, la 3W Academy démarre dès cette semaine un cycle de formations en-ligne, gratuites et ouvertes à tous, pour initier au coding et aux métiers du digital.

“Nous ciblons en priorité les étudiants de l’enseignement supérieur dont les cours sont arrêtés, ainsi que les chercheurs d’emploi ou les salariés qui souhaiteraient se reconvertir aux métiers du développement informatique. Ces métiers sont une opportunité encore plus intéressante dans le contexte actuel, car ils sont très adaptés au télétravail et ouverts sur les marchés mondiaux” continue Hamza Debbarh.

À propos de 3W Academy Maroc

La 3W Academy, l’école de référence dans les métiers du digital, a ouvert ses portes au Maroc en 2018.

Notre formation phare est le Bootcamp, une formation innovante, courte et intensive, qui s’adresse aux étudiants, salariés et chercheurs d’emploi souhaitant se transformer en Développeurs WEB en seulement 4 mois.

La 3W Academy est labellisée en France “Grande École du Numérique” et délivre des certifications reconnue par l’Etat Français.

Notre mission : profiter de l’expansion mondiale du secteur IT pour créer des opportunités socio-économiques : plus de compétitivité pour les entreprises IT et plus d’emplois pour les jeunes marocains.