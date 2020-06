Covid-19 : l’Algérie compte ses morts

La maladie à Coronavirus poursuit sa marche dangereuse en Algérie où plusieurs nouveaux décès du Covid-19 ont été enregistrés, durant les dernières 24 heures, la situation est plus qu’alarmante.

Selon le bilan quotidien de ce lundi 22 juin 2020, sept (7) nouveaux décès du Covid-19 ont été enregistrés, durant les dernières 24 heures, en Algérie. Ce qui porte à 852 le nombre total de personnes emportées par l’épidémie qui s’est déclarée début mars dans ce pays d’Afrique du Nord, début mars 2020.

Lors de la présentation du bilan quotidien de ce lundi, le Pr Djamel Fourar, porte-parole du comité scientifique en charge du suivi de l’épidémie de Coronavirus, a détaillé que les cas de personnes décédées des suites du Coronavirus ont été enregistrés à Sétif (2), Mascara, Batna, Annaba, Bejaia et Djelfa.

Alors que dimanche, 140 nouveaux malades de Covid-19 ont été enregistré contre 127 samedi, ce lundi, 149 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, portant à 11 920 le total des cas positifs dans le pays. Par ailleurs, les guérisons connaissent un bon de 137 nouveaux cas pour atteindre un total de 8 559.

Au total, l’Algérie a enregistré plus de 400 nouveaux cas de personnes infectées au Coronavirus, en seulement 72 heures. Une situation plus qu’alarmante dans ce pays où la maladie s’est le plus imposée, après l’Egypte de Sissi qui a comptabilisé 56 809 cas de Covid-19, pour 15 133 guérisons et 2 278 décès.