Covid-19 en Egypte : la pandémie progresse fortement

L’épidémie du nouveau Coronavirus continue de progresser en Egypte. Sur les dernières 24h, le pays a déclaré 1 691 nouveaux cas positifs et 97 décès, un record. Des chiffres en progression régulières depuis plusieurs semaines qui inquiètent sur les capacités du pays à venir à bout du Covid-19.



Hier, lundi, le ministère de la Santé et de la Population d’Egypte a annoncé que 398 personnes infectées par le virus Corona ont été libérées des hôpitaux d’isolement et de quarantaine, après avoir reçu les soins médicaux nécessaires et leur rétablissement selon les directives de l’Organisation mondiale de la santé.

Malheureusement, le pays a enregistré 1 691 nouveaux cas positifs et la mort de 97 nouvelles personnes à la suite de l’infection par le Covid-19. C’est le total quotidien de décès le plus élevé depuis le début de l’épidémie et il est probable que la progression continue dans les jours à venir.

Le Dr Khaled Mujahid, conseiller du ministre de la Santé et de la Population pour les affaires médiatiques et porte-parole officiel du ministère a précisé que tous les cas enregistrés de séropositivité dans les hôpitaux d’isolement et de quarantaine sont soumis à des soins médicaux, selon les directives de l’Organisation mondiale de la santé. Il a ajouté que les gouvernorats qui ont enregistré le taux le plus élevé d’infection à coronavirus sont « Le Caire, Gizeh et Qalyubie », tandis que les gouvernorats de la « Mer Rouge, Matruh et Sinaï Sud » ont enregistré les taux les plus bas d’infections à VIH, appelant les citoyens à adhérer aux mesures préventives et préventives et à suivre les procédures de divergence sociale, en particulier dans les gouvernorats avec des taux Infection élevée.

Le nombre total enregistré en Égypte avec le nouveau Coronavirus jusqu’à lundi, est de 46 289 cas, dont 12 329 cas qui ont été guéris et sortis des hôpitaux d’isolement et de quarantaine, et un total de 1 672 décès.