Covid-19 en Chine : témoignage d’un ressortissant de la RDC depuis la ville de Guangzhou

Depuis décembre 2019, la Chine fait face à la pandémie du Coronavirus, cette maladie a causé le décès de plus de 3 000 personnes dans ce pays. Face à la propagation de la pandémie, le régime de Pékin avait mis en place des mesures drastiques dont le confinement total de la province de Hubei, épicentre de cette maladie. Ces mesures visant à restreindre les mouvements des habitants de cette province pourraient être bientôt levées, notamment début avril, selon l’agence Xinhua.

Afrik.com a recueilli le témoignage de Bobale Balezi, ressortissant de la République Démocratique du Congo, étudiant à South China University of Technologie de Guangzhou.

Afrik.com : Comment vivez-vous cette pandémie en Chine ?

Bobale Balezi : Ce n’est pas facile en tout cas. Au début de la pandémie, la seule chose que j’avais en tête, c’était rentrer chez moi pour bien me sentir en sécurité. Après réflexion, j’ai décidé de rester ici en vue de poursuivre les cours en ligne. Cette pandémie m’a appris à vivre seul, à voir au-delà et à rêver grand.

Afrik.com : Depuis décembre, la Chine fait face au Covi-19, quelle est l’évolution de la situation à Guangzhou ?

Bobale Balezi : Pour le moment, on voit que la situation est sous contrôle. Les magasins, les boutiques, les restaurants ont ouvert leurs portes. Le gouvernement a pris les mesures de confinement total à Wuhan, mais pas ici où il était autoriser à une ou deux personnes de sortir pour aller chercher à manger.

Afrik.com : Y a-t-il des mesures prises par le gouvernement chinois pour la poursuite des activités académiques pendant cette période de pandémie?

Bobale Balezi : Je suis là pour raison d’études. Pour le moment, ça fait plus d’un mois que nous suivons les cours en ligne. Ce n’est facile, parfois à la maison, on est tenté de dormir, mais on essaye de garder le cap. Il y a des applications qui nous permettent d’être en interaction avec les professeurs. Quand il n’y a pas cours, nous suivons les informations, regardons des films, nous communiquons avec la famille. Mais avec les cours en ligne, nous avons plus de travaux pratiques et d’interrogations qu’avant.

Afrik.com : Que fait South China University of Technologie à ses étudiants étrangers, en termes de soutien moral ?

Bobale Balezi : D’abord le gouvernement chinois a promis à tous les étrangers de les considérer comme des citoyens chinois et de les traiter comme tel. S’agissant de notre institution, sincèrement, elle ne cesse de nous soutenir. Elle nous a envoyé des masques, elle nous a mis en contact avec les psychologues qui nous remontent le moral au besoin. Elle nous appelle régulièrement pour savoir notre situation sanitaire

Afrik.com : Pendant ces moments pas faciles du tout, sentez-vous un élan de solidarité au sein la communauté africaine vivant en Chine ?

Bobale Balezi : Nous avons plusieurs organisations regroupant les Africains et tous les Congolais vivant ici en Chine. Nous avons reçu une aide de la part d’un pays africain. Nous avons reçu des masques gratuitement. Nous sommes régulièrement en interaction grâce au réseau social Wechat. Nous nous partageons certaines informations relatives à l’évolution de la pandémie en Afrique ainsi que quelques mesures de protection contre le Coronavirus.

Afrik.com : Avez-vous eu un quelconque soutien de la part de l’ambassade de la République Démocratique du Congo en Chine ?

Bobale Balezi : L’ambassade de la République Démocratique du Congo a tenté de nous rapatrier, en vain. Certaines informations laissent entendre que le gouvernement congolais avait donné quelques masques aux ressortissants congolais vivant à Wuhan, le foyer de la pandémie.