Covid-19 en Afrique : le point avec une carte interactive au 24 juin 2020

Accélération constante du nombre de cas et de décès du Covid-19 en Afrique : le point par région et par pays. États membres de l’Union Africaine (54) déclarant des cas de COVID-19 (324 696) décès (8 618) et récupérations (154 170) :

Afrique Centrale (30 996 cas; 680 décès; 13 293 récupérations): Burundi (144; 1; 93), Cameroun (12 270; 313; 7 774), République centrafricaine (3 051; 37; 522), Tchad (860; 74; 757), Congo (1 087; 37; 456), RDC (6 027; 135; 861), Guinée équatoriale (2 001; 32; 515), Gabon (4 849; 39; 2 107), Sao Tomé et Principe (707; 12; 208).

Afrique de l’Est (32 644; 980; 14 416): Comores (265; 7; 159), Djibouti (4 617; 49; 3 989), Érythrée (143; 0; 39), Éthiopie (4 848; 75; 1 412), Kenya (4 952; 128) ; 1 782), Madagascar (1 724; 15; 732), Maurice (340; 10; 326), Rwanda (798; 2; 371), Seychelles (11; 0; 11), Somalie (2 835; 90; 829), Sud Soudan (1 916; 35; 190), Soudan (8 889; 548; 3 699), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (797; 0; 699).

Afrique du Nord (85 343; 3 618; 34 467): Algérie (12 076; 861; 8 674), Égypte (58 141; 2 365; 15 535), Libye (639; 17; 132), Mauritanie (2 984; 111; 696), Maroc (10 344; 214 ; 8 407), Tunisie (1 159; 50; 1 023).

Afrique Australe (110 756; 2 160; 57 231): Angola (189; 10; 77), Botswana (89; 1; 25), Eswatini (674; 7; 319), Lesotho (17; 0; 2), Malawi (848; 11 ; 259), Mozambique (757; 5; 206), Namibie (72; 0; 21), Afrique du Sud (106 108; 2 102; 55 045), Zambie (1 477; 18; 1 213), Zimbabwe (525; 6; 64).

Afrique de l’Ouest (64.957; 1.180; 34.763): Bénin (850; 13; 272), Burkina Faso (919; 53; 825), Cap-Vert (982; 8; 479), Côte d’Ivoire (7.904; 58; 3.182), Gambie (42; 2; 26), Ghana (14 568; 95; 10 907), Guinée (5 104; 29; 3 744), Guinée-Bissau (1 556; 19; 191), Liberia (652; 34; 270), Mali (2 001 ; 112; 1 333), Niger (1 051; 67; 913), Nigeria (21 371; 533; 7 338), Sénégal (6 034; 89; 4 046), Sierra Leone (1 347; 55; 853), Togo (576; 13; 384 ).

