Covid-19 en Afrique : le point à la date du 18 juillet

États membres de l’Union africaine (54) notifiant des cas de COVID-19 (683905) décès (14684) et guérisons (362 586) : le point par pays et par région alors que la pandémie continue sa progression dans le monde avec plus de 14 millions de personnes infectées et 600 000 morts :

Afrique Centrale (42 790 cas; 855 décès; 25 994 guérisons): Burundi (273; 1; 207), Cameroun (16 157; 373; 13 728), RCA (4 389; 53; 1 288), Tchad (887; 75; 800), Congo ( 2633; 49; 626), RDC (8324; 193; 4313), Guinée équatoriale (3071; 51; 842), Gabon (6315; 46; 3865), Sao Tomé et Principe (741; 14; 325).

Afrique de l’Est (52 933; 1 328; 28 241): Comores (328; 7; 311), Djibouti (5 003; 56; 4 809), Érythrée (251; 0; 155), Éthiopie (8 803; 150; 4 814), Kenya (12 750; 222) ; 4 440), Madagascar (6 467; 54; 3 108), Maurice (343; 10; 331), Rwanda (1 485; 4; 811), Seychelles (108; 0; 11), Somalie (3 106; 93; 1 444), Sud Soudan (2191; 43; 1 180), Soudan (10 527; 668; 5 601), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (1 062; 0; 1 048).

Afrique du Nord (133.163; 5.750; 60.745): Algérie (21.355; 1.052; 15.107), Égypte (86.474; 4.188; 27.302), Libye (1.704; 47; 380), Mauritanie (5.568; 149; 2.501), Maroc (16.726; 264 ; 14 360), Tunisie (1 336; 50; 1 095).

Afrique Australe (350 474; 5 072; 182 709): Angola (638; 29; 199), Botswana (416; 1; 38), Eswatini (1 619; 21; 769), Lesotho (359; 6; 69), Malawi (2 810; 55) ; 1.111), Mozambique (1.435; 10; 408), Namibie (1.203; 2; 32), Afrique du Sud (337.594; 4.804; 178.183), Zambie (2.980; 120; 1.462), Zimbabwe (1.420; 24; 438).

Afrique de l’Ouest (104.545; 1.679; 64.897): Bénin (1.602; 31; 782), Burkina Faso (1.047; 53; 897), Cap-Vert (1.939; 20; 913), Côte d’Ivoire (13.696; 87; 7.607), Gambie (93; 4; 49), Ghana (26 572; 144; 22 915), Guinée (6 430; 39; 5 233), Guinée-Bissau (1 927; 26; 903), Libéria (1 088; 70; 519), Mali (2 472 ; 121; 1 809), Niger (1 102; 69; 1 013), Nigéria (35 454; 772; 14 633), Sénégal (8 669; 163; 5 859), Sierra Leone (1 688; 65; 1 219), Togo (766; 15; 546 ).

