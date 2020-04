Covid-19 aux Comores : l’opacité totale !

Au Comores où le chef de l’Etat, Azali Assoumani, a déclaré qu’il n’y a aucun cas de coronavirus sur son sol, c’est la grande opacité, d’autant qu’une personnalité a déclaré avoir eu un proche atteint de Covid-19.

Le feu est-il en train de couver aux Comores où les autorités continuent de soutenir que le pays n’a, à ce jour, enregistré aucun cas de personne atteinte de la maladie à Coronavirus ? Tout porte à le croire selon les dernier développements. Et dès lors, l’on peut aisément comprendre que ce pays d’Afrique Australe est sur une véritable poudrière.

Les dernières informations officielles font état de zéro cas de Covid-19 sur tout le territoire national. Or, il y a seulement quelques jours, le rappeur Cheick MC, dans une vidéo, a publiquement annoncé que son épouse est malade du Coronavirus. Qu’en est-il concrètement ?

Secret des dieux, d’autant que les autorités comoriennes ont aussitôt réagi pour non seulement démentir l’information, mais aussi et surtout lancer une traque contre le rappeur, qui a été convoqué et auditionné durant de longues heures. Il a même été révélé que le médecin ayant réalisé l’examen radiographique de l’épouse du rappeur est passé devant les enquêteurs.

C’est dire que cette question est si sensible aux Comores que les autorités ne permettent à personne de donner des informations s’agissant de la maladie du Coronavirus qui file tout droit vers le chiffre record de 200 mille morts dans le monde, avec en tête les Etats-Unis du puissant Donald Trump, pays qui, à lui seul, enregistre quelque 50 mille décès, alors que le pic de l’épidémie n’est pas encore atteint aux USA.

Et c’est dans ce contexte que les Comores ont annoncé avoir été épargnés, à ce jour, de cas de malade de Coronavirus. Qu’en est-il concrètement ? Nul ne sait encore. Toutefois, la plupart des Comoriens se disent convaincus que la maladie existe bel et bien chez eux, mais que les autorités leur dissimulent la vérité des faits et des chiffres. Une opacité totale qu’il convient de suivre avec beaucoup d’attention.