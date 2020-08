Covid-19 au Sénégal, Moubarack Lô : « Les prévisions par rapport au nombre de décès sont largement dépassées »

Les prévisions des autorités sanitaires du Sénégal, en termes surtout du nombre de morts de la pandémie, sont actuellement largement dépassées, selon un éminent économiste.

Invité de l’émission hebdomadaire de la RFM, le « Grand Jury », dimanche matin, l’éminent économiste-statisticien et Conseiller du Président Macky Sall a fait des révélations qui ont suscité beaucoup de craintes. Selon Moubarack Lô, en effet, « les prévisions par rapport au nombre de décès sont aujourd’hui largement dépassées. On tablait sur quelque cent soixante-dix décès au mois de juillet. Et voilà que nous en sommes à plus de deux cents aujourd’hui ».

L’économiste, qui juge que la situation est « extrêmement grave », « lance un appel aux responsables sanitaires et au ministère de la santé qu’ils réfléchissent ensemble pour voir ce qui cause ces décès, qui sont au delà des normes », a indiqué Moubarack Lô, qui appelle à « travailler à limiter les cas de transmissions communautaires, maintenir la pression sur les communautés pour le respect des gestes barrières ».

Moubarak Lô avait insisté que l’indice de sévérité du Sénégal, s’agissant du Coronavirus, est passé de 0,88 le 19 juillet à 0,84 le 26 juillet ,soit une sévérité faible et se situe au 86e rang mondial. Ce qui constitue, selon l’économiste, à une perte de 24 places dans le classement mondial, en une semaine et au 30e rang africain. Des données plutôt inquiétantes.

Comme chaque matin, à 10h00, le point du jour a été encore fait ce lundi 3 août 2020. Et, selon le Directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Hadj Mamadou Ndiaye, « sur 946 tests réalisés, 42 sont revenus positifs. Il s’agit de 36 cas-contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 6 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 63 patients sont testés négatifs et déclarés guéris ».

« 37 cas graves sont également pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital de Fann et de l’hôpital principal de Dakar. 2 décès liés à la covid-19 ont été enregistrés ce dimanche 2 juillet. L’état de santé des patients hospitalisés dans les hôpitaux évolue positivement. A ce jour, le Sénégal a enregistré 10.386 cas positifs à la Covid-19 dont 6401 guéris, 211 morts, 1 évacué et 3273 personnes sont encore sous traitement ».