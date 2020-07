Covid-19 au Gabon : 107 cas et 2 nouveaux décès

Coronavirus – Gabon : Conférence de presse du vendredi 3 juillet 2020 : La situation est la suivante au matin du 4 juillet concernant les dernières 24h : Tests réalisés : 976, Nouveaux cas : 107, Hospitalisations : 55, Guérisons : 47, Décès : 2, Réanimation : 10.

La situation épidémiologique sur la pandémie de la Covid-19 au Gabon, des journées de jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2020, est la suivante :

Sur les 976 prélèvements effectués, nous avons enregistré 107 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 10,9%. Les cas sont répartis comme suit :

Estuaire : 82 nouveaux cas positifs à Libreville sur 878 prélèvements, soit 4 352 cas positifs ;

Ogooué-Maritime : 25 nouveaux cas positifs à Port-Gentil sur 98 prélèvements, soit un total de 30 cas positifs. Aussi, un appareil à PCR pour le diagnostic de la Covid- 19 vient d’être installé dans la province de l’Ogooué-Maritime par le COPIL coronavirus.

Concernant la prise en charge :

55 personnes hospitalisées ;

10 personnes en réanimation ;

47 guérisons soit un total de 2 555 personnes guéries ;

2 décès de Covid-19 dont 1 à Franceville et 1 à Lambaréné.

Au total, sur 39 668 prélèvements, nous enregistrons 5 620 cas testés positifs (14,1%) dont 2 555 guéris (45,4%) et 44 décès ; 55 hospitalisés dont 10 personnes en réanimation.

Respectons les gestes barrières pour freiner la propagation du Covid-19 dans notre pays.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime. »