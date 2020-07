COVID-19 – Afrique du Sud: le premier ministre de Gauteng, David Makhura, testé positif au nouveau coronavirus

J’ai ressenti de légers symptômes et le jeudi 09 juillet 2020, j’ai décidé de me mettre en quarantaine et de faire un test de la COVID-19 par mesure de précaution. Aujourd’hui, vendredi 10 juillet 2020, j’ai reçu mes résultats de test confirmant que je suis positif pour COVID-19 a déclaré David Makhura, le premier ministre de la région de Gauteng en Afrique du Sud, zone qui comprend notamment Pretoria. Plus de 13000 nouvelles infections ont été détectées le 9 juillet.



Je suis maintenant en auto-isolement, conformément aux protocoles de l’OMS et je travaillerai à domicile au cours des 14 prochains jours tout en surveillant ma santé a déclaré le premier ministre de Gauteng, David Makhura. Étant donné que je n’ai que des symptômes bénins, je continuerai de veiller à ce que le Conseil exécutif provincial et le Conseil provincial de commande des coronavirus réagissent adéquatement pour résister à la tempête de la pandémie afin de sauver plus de vies.

Le MEC fera plus tard aujourd’hui une mise à jour hebdomadaire sur COVID-19. L’objectif principal de notre réponse est de limiter le nombre d’infections et de sauver plus de vies. Nous devons doubler nos efforts car Gauteng est à nouveau l’épicentre de COVID-19 a-t-il encore précisé en appelant tous les habitants de Gauteng à continuer de jouer leur rôle en observant les règles d’or du lavage régulier des mains, du port d’un masque et de la pratique de la distance physique.

La situation en Afrique du Sud est très préoccupante avec une progression régulière de l’épidémie. Plus de 2 millions de tests ont été effectués et 238339 cas ont été identifiés, la moitié environ seulement étant déclaré guéris et 3720 sont décédées.

Avec 13674 nouveaux cas déclaré pour la journée du 9 juillet, l’Afrique du Sud a franchi un nouveau record de contamination.