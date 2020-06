Covid-19 – Afrique du Sud : 3487 nouveaux cas et 63 décès supplémentaires en 24h

La situation se dégrade rapidement en Afrique du Sud. A la date du 19 juin, 27362 tests COVID-19 ont été effectués au cours des dernières 24 heures avec un taux de retour positif de plus de 12% pour 3487 nouveaux cas. L’Afrique du Sud a déclaré 63 décès supplémentaires liés au COVID-19.



Cela fait maintenant une semaine que l’Afrique du Sud a lancé une vaste campagne de tests avec entre 20 000 et 30 000 personnes testées chaque jour. Et le résultat est sans appel avec un taux de positivité au nouveau coronavirus supérieur à 10%, soit au quotidien entre 3000 et 4000 nouveau cas déclarés de Covid-19. Logiquement, le nombre de décès progresse aussi régulièrement et l’Afrique du Sud semble irrémédiablement entrainée dans une spirale de crise avec une progression constante de la maladie sur son territoire.

AU total, depuis le début de l’épidémie il y a plus de 100 jours sur le territoire, 83 890 personnes ont été déclarée positives pour 1,2 millions de tests réalisés. 1737 personnes sont décédées et 44 920 ont été déclarées guéries. Dans le monde, les cas de coronavirus ont dépassé les 8,5 millions tandis que les décès ont dépassé 454 000.