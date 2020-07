Côte d’Ivoire : Yodé et Siro taclent Ouattara et encensent la veuve de DJ Arafat, Carmen Sama

L’opportunité de la sortie de leur 6ème album a été saisie par les chanteurs Yodé et Siro pour tacler le président Ouattara et adresser un émouvant message à Carmen Sama, épouse du défunt roi du coupé-décalé, DJ Arafat.

C’est sans doute un message qui lui va droit au cœur que Carmen Sama a reçu des chanteurs Yodé et Siro, qui ont profité de leur nouvel album pour faire un clin d’œil à celle qui a souffert de la disparition brutale de DJ Arafat, arraché à son affection le 12 août 2020.

Afrique sur 7 rappelle que les chanteurs ne sont pas à leur coup d’essai, s’agissant d’assistance, ne serait-ce morale à Carmen Sama. Lors des obsèques d’Arafat DJ, rappelle le journal, le chanteur Siro, compagnon de Yodé, s’est impliqué dans l’organisation, en tant que responsable de la commission relation avec la famille du disparu.

Ce qui lui aurait d’ailleurs valu un témoignage de reconnaissance de la part de Carmen Sama. Mieux, cette dernière leur a apporté son soutien dans la production du 6ème album. Et les musiciens lui ont renvoyé l’ascenseur. « Mon amour, ma sœur, la mère de la Chine, merci pour le soutien et que Dieu veuille sur toi et notre Rafna », ont dédicacé Yodé et Siro.

Les deux musiciens n’ont pas manqué de pointer le président Alassane Ouattara, à qui ils conseillent indirectement de ne pas chercher à briguer un troisième mandat

Rappelons que DJ Arafat, décédé des suites d’un accident de moto, le 12 août 2019, a été enterré le 31 du même mois. Des obsèques entièrement pris en charge par le gouvernement ivoirien. Après une veillée musicale, le 30 août 2020, le roi du coupé-décalé a été enterré le lendemain, au cimetière de Williamsville.