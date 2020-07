Côte d’Ivoire : un corbillard plonge dans le fleuve Kanh, le chauffeur sauvé in-extrémis

Un corbillard d’une société des pompes funèbres a raté le virage situé à l’entrée du pont de Krokokro et s’est retrouvé dans le fleuve Kanh. Ce drame s’est produit dans la nuit du vendredi au samedi. Au volant du véhicule, le chauffeur a eu la vie sauve grâce au courage et à la bravoure de Philippe N’dri, un jeune dudit village. Heureusement que le chauffeur avait déjà transféré le corps à Bocanda, sa destination finale.

Roulant à vive allure, le chauffeur arrive à Dimbokro, peu avant 20h30. Mais à l’entrée du pont de Krokokro situé sur le fleuve Kanh, un drame s’est produit. Il rate le virage et détruit le garde-fou. Commence alors le vol plané qui va se terminer dans le fleuve.

Miraculeusement, il avait réussi à s’extraire du véhicule pratiquement submergé au milieu de l’eau. L’homme s’était perché sur le toit de la voiture et tentait désespérément de s’accrocher à des branches pour éviter d’être emporté par l’eau, selon infodrome.

Épuisé par ses multiples efforts, il sera sauvé par le jeune Philippe N’dri. Ce dernier, muni d’une corde, plonge dans le fleuve et nage jusqu’à l’infortuné chauffeur et l’attache au bout de la corde. Les autres riverains le tirent et le font sortir de l’eau tandis que Philippe regagne la rive à la nage.

Évacué aux urgences du CHR de Dimbokro, le conducteur s’en est sorti avec des douleurs et autres contusions. Sa vie serait désormais hors de danger, mais on ne sait rien du sort du véhicule.