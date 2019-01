Ville balnéaire située à 45 de kilomètres à l’Est d’Abidjan, Grand Bassam est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis juillet 2012 pour ses nombreux vestiges coloniaux. C’est l’une des villes touristiques ivoiriennes les plus visitées pour ses plages de rêve et ses divers sites touristiques. Le 13 Mars 2016, Elle a essuyé les larmes d’une attaque qui a porté un coup dur à l’image de la destination et au tourisme ivoirien en général.

En cette semaine de commémoration nationale, on constate que la ville retrouve de plus en plus son lustre et son activité touristique. Le calme est revenu et les plages sont à nouveau fréquentées aussi bien par les ivoiriens, les expatriés qui y vivent que par les touristes étrangers qui visitent le pays. De plus, Grand Bassam a gardé son rang de deuxième destination la plus sollicitée après Abidjan, la capitale ivoirienne.

Après une baisse de fréquentation de 0,9% en 2016, selon le dernier rapport de Jumia Travel sur le tourisme ivoirien, Grand Bassam est à nouveau la ville emblématique du tourisme ivoirien, grâce aux actions de l’Etat mais aussi aux initiatives spontanées de l’association des hôteliers et restaurateurs de la ville. De nombreuses opérations de charme ont été mises en place pour redorer l’image de la destination et repousser les appréhensions des visiteurs.

Aujourd’hui, le secteur touristique et hôtelier ivoirien se porte mieux avec des perspectives qui annoncent de bien meilleurs jours. Estimée à environ 419 milliards de francs CFA en 2015, la recette touristique devrait augmenter d’environ 4,8%. Il en est de même pour la contribution au PIB qui devrait connaître une hausse de 5,6% par année à partir de 2017. Aussi, l’installation de grandes chaînes hôtelières et les capitaux injectés dans le secteur, font foi au développement de celui-ci et à la reprise effective des activités touristiques.