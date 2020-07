Côte d’Ivoire : qui est ce marabout ayant provoqué l’accident de DJ Arafat ?

En Côte d’Ivoire, un marabout a révélé avoir été payé pour causer l’accident ayant coûté la vie à l’auteur-compositeur DJ Arafat. Qui est ce marabout ayant déclenché l’accident de moto qui a coûté la vie à DJ Arafat, le 12 août 2019 ?

La Côte d’Ivoire toute entière est tombée dans l’émoi et la consternation, après l’annonce qu’aurait faite un marabout ivoirien, qui aurait révélé avoir provoqué la mort par accident de DJ Arafat, chanteur, auteur et compositeur de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Une disparition que les Ivoiriens ont encore du mal à digérer, tellement elle a été brutale.

Et comme s’il s’agissait de remuer le couteau dans la plaie, le marabout, selon la presse ivoirienne, précise que cette commande de meurtre a été faite par trois jeunes hommes, le 10 août 2019. « Ils m’ont dit qu’ils voulaient qu’il ait un accident qui le rendrait incapable de marcher ni de chanter. Tout ce dont j’avais besoin d’eux était une photo de la personne. Quand ils ont apporté la photo, j’ai causé l’accident. », aurait indiqué le marabout.

« Au début, je ne connaissais pas la personne sur la photo. Je pensais qu’il était un voleur et un toxicomane qui dérange les gens de son quartier. C’est jusqu’à ce que je voie son image à la télévision que je réalise que j’ai fait quelque chose de mal. Je ne savais pas qu’il était si populaire. L’intention était de lui faire avoir un accident et non de le tuer. Je ne sais pas s’il est vraiment mort de l’accident ou pas, mais je me sens mal d’avoir fait cela », aurait regretté le marabout.

Alors qu’il se serait rendu compte que « beaucoup de gens sont touchés par la perte de ce garçon », le marabout « demande à ces 3 garçons qui sont venus me voir de revenir au sanctuaire et de m’expliquer pourquoi ils voulaient que je finis ce garçon (…). Je leur donne un ultimatum de 7 jours. S’ils ne viennent pas me voir, je ferai connaître leur nom au grand public comme instigateur de la mort de DJ Arafat et ensuite, ils rejoindront le jeune homme dans la tombe », aurait menacé le marabout.