Côte d’Ivoire, présidentielle 2020 : le candidat rêvé…

Alors que la perspective des présidentielles de 2020 est déjà dans tous les esprits et agite déjà les partis politiques, l’écrivain et chroniqueur Kobali KONE livre à AFRIK.COM son candidat rêvé… Et ce rêve éveillé mérite assurément d’être entendu…

Mesdames et Messieurs les bienheureux candidats à l’élection présidentielle de 2020, au lieu de vous livrer pour certains, par porte-paroles interposés à des scènes qui font douter parfois de votre réelle capacité à diriger ce pays déjà paré aux atours de l’émergence, je vous convie pour des raisons évidentes, à faire au besoin, une bonne partie de vos emplettes dans ce marché programmatiques qui est loin d’avoir tous les étals.

Car pour l’électeur du 21ème siècle, ce n’est pas l’origine du candidat ni sa stature personnelle, mais le contenu du portefeuille des propositions qui vont faire la différence. De sorte que : « Les vieilles ménagères dotés de vieilles marmites et abonnées aux vieilles recettes », ne feront plus saliver personne. Pour la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui, il faut des candidats à la fois audacieux et courageux et qui exposent à l’aide d’une certaine pédagogie, le comment ils comptent aborder les inquiétudes croissantes des ivoiriens et leurs attentes légitimes.

Ils doivent avoir en tout temps et en tout lieu présent à l’esprit, que notre société n’est pas une nation quelconque que l’on dirige avec des idées quelconques et forcément inopportunes et inadéquates. Au demeurant, le corps électoral national, n’est la chasse gardée d’aucune organisation ni l’otage d’aucune alliance encore moins, l’arbitre de quelque conjoncturelle embrouille politique.

Ainsi, voici les temps forts de mon rêve pour 2020…

? Je rêve d’un candidat plus social que politique ;

? Je rêve d’un candidat honnête, charismatique, autoritaire avec la réputation d’une aura qui ne décline jamais ;

? Je rêve d’un candidat imbu des valeurs du service public ;

? je rêve d’un candidat qui va user de ses sens, de ses facultés et de ses émotions, pour établir entre lui et les citoyens, une communication/fusion sans fin ni tabous ;

? Je rêve d’un candidat qui va célébrer les vertus de la bonne gouvernance au péril de ses proches ;

? Je rêve d’un candidat qui va inscrire dans la fonction des acteurs publics de premier plan, une obligation à rendre compte de leur gestion dans les organes médiatiques de service public (tous les 06 mois);

? Je rêve d’un candidat qui va désacraliser la fonction de Président de la république par un combat en règle contre le culte de la personnalité ;

? Je rêve d’un candidat qui va proposer un plan inajournable visant à la dé-corruption totale et systématique de la société Ivoirienne ;

? Je rêve d’un candidat qui va à l’instar des syndicats, susciter la mise en place d’organes de veille qui auront pour mission de dénoncer directement les actes de fraudes ou de tous autres vices dont l’administration peut impacter négativement la vie en milieu professionnel (public et privé);

? Je rêve d’un candidat qui va actionner la prise de conscience générale qui consiste à restaurer la dignité du sol des nationaux, par la promotion de la prééminence de leurs droits ; car vivre dans son pays et subir au quotidien une forme de frustration qui s’apparente à une expropriation de ses droits par un tiers, constitue la plus grande perte de sa dignité nationale ;

? Je rêve d’un candidat qui va faire un point d’honneur à rétablir entre ivoiriens, la parité des égalités de droits et de devoirs, et affirmé la primauté du citoyen ivoirien ;

? Je rêve d’un candidat qui va sans concession, réunir dès l’entame de sa mandature, les conditions pratiques du lancement d’une opération mains blanches ;

? Je rêve d’un candidat qui va maintenir et accroître, la volonté historique de suprématie sous régionale de notre nation ;

? Je rêve d’un candidat qui va promouvoir et perpétuer la culture de la performance et du résultat ;

? Je rêve d’un candidat qui va se lancer sans à priori, dans une vaste campagne d’inventaire portant sur toute la palette des sources qui génèrent des ressources financières au niveau de l’Etat et qui concourent à la richesse nationale;

? Je rêve d’un candidat qui va doter le pays d’une force de défense et de sécurité capable de faire face à tous les défis, anciens et nouveaux ;

? Je rêve d’un candidat qui va lancer enfin une campagne nationale d’adressage ;

? Je rêve d’un candidat qui va faire de l’autosuffisance alimentaire, la priorité de ses priorités ;

? Je rêve d’un candidat qui va, pour la rigueur et la survie des patients dont l’état de santé nécessite des actes médicaux très pointus et qui requiert des spécialistes reconnus par leurs pairs, rendre publique et consultable dans les établissements sanitaires de tout acabit, la liste des praticiens susceptibles d’accomplir ces délicates tâches avec un taux de réussite plus élevé ;

? Je rêve d’un candidat qui va prôner l’Ivoirisation de l’immigration en tenant compte : de – notre population –de nos offres- de nos richesses -de nos potentialités- etc. ;

? Je rêve d’un candidat qui va attribuer l’entièreté du produit de la redevance RTI, à une cause bien plus méritante que celle : de la santé mentale d’une façon générale dans notre Côte d’Ivoire ;

? Je rêve d’un candidat qui va ériger à l’encontre des partisans de l’impudeur caractérisée notoire, une brigade de la pudeur ;

? Je rêve d’un candidat qui va présenter un plan de protection de nos forêts avec en prime, le rappelle systématique de toutes les licences d’exploitation pour une durée qui équivaut à nos années d’indépendance ;

? Je rêve d’un candidat qui va mettre au nombre de ses priorités, l’handicapante question de la fuite régulière de nos produits agricoles vers des frontières concurrentes ;

? Je rêve d’un candidat qui va faire le choix raisonnable de fréquenter les pays développés qui sont aujourd’hui porteurs de nouvelles technologies avantageuses, au détriment des pays avec lesquels nous entretenons bon gré mal gré, des relations bilatérales séculaires ;

? Je rêve d’un candidat qui va élaborer de nouveaux critères d’attribution des fonds, destinés au fonctionnement de certaines institutions appelés, budgets de souveraineté ;

? Je rêve d’un candidat qui va transformer le temps d’un mandat, l’espace ivoirien en un sanctuaire numérique avec une spécificité africaine dans ces logiciels ;

? Je rêve d’un candidat qui va doter le pays de sa première cité de la recherche scientifique ;

? Je rêve d’un candidat qui va se préoccuper du plafonnement des scolarités dans les universités et les écoles privées ;

? Je rêve d’un candidat qui va s’évertuer à nous expliquer à nous et aux agriculteurs, pourquoi contrairement aux autres filières, c’est l’état qui fixe le prix du kilo de leurs produits et pas les acteurs ;

? Je rêve d’un candidat qui va sécuriser les revenus saisonniers des agriculteurs, par l’administration des campagnes agricoles par des salariés ;

? Je rêve d’un candidat qui va entreprendre de relocaliser les casernes militaires dans des environnements sans voisinage civil immédiat ;

? Je rêve d’un candidat qui va défendre les droits des prisonniers en planifiant la construction de nouvelles prisons en vue de leur décongestion et de leur humanisation;

? Je rêve d’un candidat qui va entreprendre de semi industrialiser certaines professions issues des formations techniques dispensées par nos lycées;

? Je rêve d’un candidat qui va se donner pour mission d’ivoiriser nombre de secteurs, dont les monopoles sont détenus par des tiers ;

? Je rêve d’un candidat qui va décréter en faveur de ceux des nationaux qui le souhaitent, une opération dont l’objet sera pour eux, de recouvrer le patronyme authentique de leurs aïeuls. opération limitée dans le temps et sans frais pour les impétrants ;

? Je rêve d’un candidat qui va au chapitre des pensions de retraite, prendre la décision à l’instar des FDS, de reverser aux ayants droit du public et du privé, une pension à taux plein ;

? Je rêve d’un candidat qui va valoriser le statut des personnes admises à la retraite en vue de l’érection du paradis des retraités ;

? Je rêve d’un candidat qui va donner au mariage coutumier la même valeur administrative que le mariage civil ;

? Je rêve d’un candidat qui sera favorable à la gratuité de la distribution de l’eau courante aux consommateurs domestiques. Cette mesure populaire de gratuité sera assortie d’un code d’utilisation de cette denrée appelée à se raréfiée ;

? Je rêve d’un candidat qui va au nom de la recherche de la cohésion sociale, créer entre les ivoiriens de tous horizons, les conditions d’une famille/nation, seule capable de nous recharger en plusieurs décennies de paix et concorde;

? Je rêve d’un candidat qui va protéger les consommateurs ivoiriens de tous les abus, par des sanctions exemplaires à l’endroit des contrevenants;

? Je rêve d’un candidat qui va en plus mettre l’emploi au cœur de son action, créer un marché de l’emploi. Il aura pour missions entre autres de : centraliser toutes les offres publiques ou privées, renseigner une base aux CV, informer et orienter les diplômés, de produire un bilan de l’emploi trois fois par an etc…

? Je rêve d’un candidat qui va prendre à bras le corps, la question sensible des familles expropriées de leurs terres, avec pour zone prioritaire, l’ouest ivoirien ;

? Je rêve d’un candidat qui va agiter son intention de supprimer les frais liés à l’organisation des concours avec accès direct à la fonction publique ;

? Je rêve d’un candidat qui va évoquer pour la première fois et porter le projet de la création d’un comptoir unique des matières premières africaines. Il aura pour missions de : inventorier toutes les matières premières et leur localisation, préciser les quantités vendues, d’en assurer la bonne gouvernance, promouvoir un développement économique et durable, rationnaliser la commercialisation, constituer des réserves pour les générations futures, veiller à une bonne exploitation industrielle, etc…

? Je rêve d’un candidat qui va créer les conditions de l’émergence d’une conférence animée par des professionnels émérites dans des secteurs de premier plan. Cette conférence apolitique par essence, aura pour mission de partager avec le vice-président de la république, les omissions involontaires du gouvernement. Par exemple ;

? Je rêve d’un candidat qui va prier toutes les communautés étrangères établies sur le sol ivoirien, à l’exploitation du seul et unique système scolaire du pays d’accueil ;

? Je rêve d’un candidat qui va prendre position contre la communautarisation à outrance qui se matérialise généralement par un regroupement racial, toute chose contraire aux vertus de l’intégration ;

? Je rêve d’un candidat qui va s’opposer à l’émergence d’une nouvelle race d’homosexuelles en pleine constitution dans notre pays ;

? Je rêve d’un candidat qui va chercher à comprendre les motivations des candidats à la migration et à apporter des réponses à leurs désespoirs ;

? Je rêve d’un candidat qui va oser ébranler le lys trop calme et serein des banquiers au profit des consommateurs ;

? Je rêve d’un candidat qui va lutter courageusement contre l’invasion honteuse des syndicats mafieux qui gangrènent le milieu du transport terrestre ;

? Je rêve d’un candidat qui rêve d’une nouvelle Côte d’Ivoire !