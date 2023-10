Côte d’Ivoire : Ouattara remercie le Premier ministre et son gouvernement

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, vient de mettre fin aux fonctions de son Premier ministre, Patrick Achi. Un nouveau gouvernement sera formé dans les prochains jours.

Patrick Achi n’est plus Premier ministre de la Côte d’Ivoire, à compter de ce vendredi. Telle est la décision prise par le Président Alassane Ouattara, et annoncée par le secrétaire général de la Présidence, Abdourahmane Cissé. «Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé, ce vendredi 6 octobre 2023, conformément à l’article 70 de la Constitution, à la signature d’un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu’à celles des membres du gouvernement», a déclaré Abdourahmane Cissé. Et d’ajouter : «Le président de la République exprime sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi et à l’ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation, au cours de ces dernières années. En attendant la nomination du nouveau Premier ministre et la mise en place du nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortants sont chargés d’expédier les affaires courantes».

Cette nouvelle est loin de surprendre en Côte d’Ivoire, puisque le 28 septembre dernier, le chef de l’État avait clairement annoncé son intention de remanier le gouvernement courant mi-octobre. Ceci, après l’entrée en fonction du nouveau président du Sénat.

C’est en mars 2021 que Patrick Achi s’est installé dans le fauteuil de Premier ministre, peu de temps après le décès de Hamed Bakayoko. En avril 2022, il dépose le tablier avant d’être reconduit dans ses fonctions par le Président Ouattara quelques jours plus tard. Cette fois-ci, le scénario semble un peu différent. Patrick Achi n’a pas déposé le tablier comme l’autre fois. Bénéficiera-t-il encore de la confiance de Ouattara ? Attendons de voir.