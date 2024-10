Côte d’Ivoire : orpaillage illégal à Bongouanou, deux personnes arrêtées

Le Groupement Spécial de Lutte contre l’Orpaillage Illégal (GS-LOI) a, dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, conduit une opération dans la localité de Brou-Akpaoussou. Cette intervention ayant conduit à l’interpellation de deux individus et la saisie de 291 650 FCFA en somme d’argent s’est déroulée dans le département de Bongouanou.

Des équipements utilisés dans le cadre cette pratique illégale ont aussi été saisis, parmi eux figure un véhicule, un détecteur de métaux, cinq cahiers de grammage, une motocyclette, 25 cartouches de calibre 12, ainsi qu’une balance électronique destinée à la pesée de l’or. Pour faire face à ce fléau, la population est mobilisée. Cette dernière est priée de signaler à la Gendarmerie nationale toute activité suspecte une application mobile dénommée GEND ALERTE, téléchargeable sur App Store et Play Store.

Le coût faramineux de l’orpaillage clandestin

L’orpaillage clandestin avait déjà couté à l’État ivoirien 479 milliards de francs CFA à une période donnée, en accord avec des chiffres officiels. Une masse colossale qui a poussé le gouvernement à prendre des mesures face à ce fléau qui prend de plus en plus d’ampleur. Renforcer les capacités humaines et opérationnelles du Groupement spécial de lutte contre l’orpaillage illégal et de la Brigade spéciale de surveillance et d’intervention. Le renforcement aussi de la sécurisation et de la coopération transfrontalière au sein des zones touchées.

Depuis l’adoption en 2014 d’un code minier plus attrayant, le secteur aurifère en Côte d’Ivoire a subi un véritable boom accompagné par une facilitation de l’obtention de permis d’exploitation. Selon un rapport accablant publié le 23 novembre 2023 par Institute for Security Studies Africa, il existe des liens entre l’extrémisme violent et les activités illicites en Côte d’Ivoire. Soit ces derniers s’engagent directement dans l’orpaillage aux côtés des artisans, soit ils financent leurs activités.