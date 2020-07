Côte d’Ivoire : les chiens errants sèment la terreur à Ferké

Les fermiers de Ferkessédougou ne dorment plus que d’un seul œil. Plusieurs cas d’attaques de chiens errants contre des basses-cours et des fermes domestiques sont enregistrés dans des quartiers à Ferké, chef-lieu de la Région du Tchologo.

Des chiens errants s’introduisent désormais dans les domiciles où ils s’attaquent aux animaux domestiques qu’ils tuent ou qu’ils dévorent vivants, rapportent de nombreuses victimes, dans des quartiers de Ferké. Dans la nuit du 7 juillet au 8 juillet derniers, ces chiens se sont signalés dans une basse-cour et une ferme domestique au quartier fonctionnaire, apprend-t-on.

« Chez moi, c’est ma dinde qu’ils ont attaquée. Si je n’étais pas sorti à temps, ils l’auraient dévorée », a fait savoir Ismaël Diallo, un éleveur qui entretient une basse-cour.

Il faut dire que ses attaques se perpétuent presque tous les jours et aucune ferme n’est épargnée par les chiens errants, certainement affamés et qui sèment désormais la terreur.

Les braves fermiers sont inquiets et pensent déjà à abattre ces chiens errants, qui deviennent de plus en plus féroces. Ils ont ainsi alerté les autorités de la préfecture, pour prendre des dispositions idoines, afin de protéger leurs fermes contre ces prédateurs.