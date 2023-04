Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo mobilise à Yopougon et Treichville : objectif 2025

Ce weekend a signé le véritable retour de Laurent Gbagbo sur la scène politique en Côte d’Ivoire. Pour la première fois depuis son retour au bercail, en 2021, l’ancien chef d’État a tenu un géant meeting dans son fief à Yopougon, à la place Ficgayo, vendredi, avant de rencontrer la jeunesse, samedi, au palais de la culture de Treichville. Petit à petit, le natif de Mama pose ses pions en vue de 2025.

Laurent Gbagbo sera-t-il candidat ou non en 2025 ? La réponse à cette question se précise de plus en plus. Les choses sont, en effet, devenues encore plus claires ce weekend où le « Woody de Mama » était en parfaite communion avec ses militants. D’abord un géant meeting à la place Ficgayo de Yopougon, bastion imprenable de l’ancien chef d’État. Des centaines de sympathisants et militants du Parti des peuples africains – Côte d’ivoire (PPA-CI), nouveau parti de Laurent Gbagbo, ont fusé de partout sur le territoire ivoirien pour être présents à l’événement.

Occasion pour le secrétaire général du parti de rendre hommage à l’ancien pensionnaire de la CPI : « Cette fête est votre fête parce que c’est vous qui symbolisez au mieux la renaissance. On vous a arrêté, on vous a déporté; pour nous, c’est un peu comme si vous étiez mort. C’est un peu comme si vous étiez parti sans idée de retour. Mais grâce à votre résilience, grâce à votre résistance personnelle, vous avez transmis votre détermination à votre peuple. Et ce peuple a repris le bâton de la détermination jusqu’à ce que vous soyez libéré ».

Sur ces tribulations à la CPI, Laurent Gbagbo est longuement revenu. « Le 31 mars est la date qui a mis fin à l’injustice », lâche-t-il avant de poursuivre : « Si la Côte d’Ivoire veut être une nation de paix, de justice, de vérité, je conseille à notre cher pays de continuer à chercher les coupables ». « Il faut qu’on cherche la vérité et qu’on la trouve », insiste-t-il.

2025 dans le champ de mire de Laurent Gbagbo

Pour le PPA-CI, la Présidentielle de 2025 est un objectif de taille. Et il faut s’y préparer dès maintenant en raflant des sièges lors des toutes prochaines élections locales. Cela, Laurent Gbagbo l’a clairement dit à la jeunesse qu’il a rencontrée, ce samedi, au palais de la culture de Treichville. En effet, le PPA-CI a pris l’engagement de créer des commissions jeunesse dans toutes les régions du pays afin de réfléchir et proposer des solutions aux problèmes de la jeunesse dans la perspective des élections locales prévues pour cette année. Manifestement, ces élections locales serviront de baromètre pour mesurer la force de frappe du nouveau parti de l’ex-Président, avant 2025.

2025, année de l’élection présidentielle vers laquelle sont rivés les yeux de tous les partisans de Laurent Gbagbo. Damana Pickass, le secrétaire général du PPA-CI ne s’en cache pas. « En 2025, Laurent Gbagbo va retourner au palais » présidentiel, a-t-il lancé, vendredi depuis la tribune. Si de son côté, le leader du PPA-CI n’a pas encore clarifié sa position, il faut bien remarquer qu’il donne des pistes. Par exemple, en causant avec les jeunes, ce samedi, Laurent Gbagbo a expliqué que son objectif, en les rencontrant, c’est de connaître la nature de leurs problèmes afin d’y trouver des solutions.

Et d’apporter une précision de taille : « Quand on n’est pas au pouvoir, on ne dispose d’aucun moyen ; mais quand demain, on sera au pouvoir, on aura tous les moyens. Or demain se prépare aujourd’hui, et entre rien et tout, il n’y a pas un vide. On peut se débrouiller tant qu’on n’a pas le pouvoir d’État pour trouver de petites solutions ». C’est dire que pour trouver des solutions durables, il faut être au pouvoir. Et c’est bien le but de Laurent Gbagbo. Voudra-t-il lui-même briguer la magistrature suprême ou positionnera-t-il un dauphin ? La première option est, sans doute, la plus plausible.