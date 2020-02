Côte d’Ivoire : « Lâché par Soro », Ouattara désormais tout seul ?

Le chef de l’Etat de la Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, est plus que jamais isolé. C’est du moins l’avis d’un opposant qui est convaincu que le dirigeant de ce pays d’Afrique de l’Ouest est désormais tout seul. Les détails.

C’est en marge de l’installation du bureau politique du Front populaire ivoirien (FPI), dans le département de Bouaflé, que le cadre de la formation politique, Amani N’Guessan, s’est violemment attaqué au Président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara. Et selon l’ancien ministre de Laurent Gbagbo, le chef de l’Etat est désormais mis à l’isolement.

« Alassane Ouattara a promis à la Côte d’Ivoire, l’émergence en 2020. En lieu et place de l’émergence, Alassane Ouattara, le RDR et le RHDP ont servi aux Ivoiriens, la division et la régression. Ils ont déclaré qu’avec eux en 2020, la Côte d’Ivoire sortirait de la pauvreté. Aujourd’hui, force est de constater qu’ils ont échoué », a dénoncé le cadre du FPI.

Amani N’guessan qui se dit certain que rien n’a changé en Côte d’Ivoire, justifie que le Président est désormais tout seul. Et pour preuve, dit-il : « Aujourd’hui, la communauté internationale l’a quitté, le PDCI-RDA, son vrai soutien l’a aussi quitté et enfin, Soro l’a quitté. Trois boulons perdus. Il ne lui reste que son seul boulon », clame M. N’Guessan, pointant du doigt les promesses d’émergence de la Côte d’Ivoire faites le Président Ouattara, qui selon lui, se sont muées en… éléphant blanc.