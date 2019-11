Côte d’Ivoire : la vidéo de jeunes filles qui fument en tenue d’école fait le buzz !

En Côte d’Ivoire, la vidéo de jeunes filles en tenue d’école en train de fumer fait exploser la Toile. Si certains sont d’avis qu’elles ne fument que de la cigarette, et apprécient le geste, synonyme pour eux d’émancipation et de liberté acquise de haute lute, d’autres se disent convaincus qu’il s’agit de drogue que ces jeunes élèves utilisent, et crient au scandale.

Drogue ou cigarette, qu’en est-il concrètement ? Rien n’est moins sûr. En tout cas, l’affaire fait grand bruit dans ce pays d’Afrique de l’Ouest et la diaspora. Ce scandale intervient quelques semaines seulement après un précédent. Il s’agit d’une jeune élève, Ahou la tigresse, qui s’était livrée à une publicité érotique des cristaux de menthe. Tout autant que les anciennes images, cette nouvelle vidéo déclenchent le tollé sur Internet.