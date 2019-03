Le gouvernement ivoirien à travers un partenariat entre l’Agence Emploi Jeunes (AEJ) et l’ONG International Rescue Committee, qui bénéficie de l’appui de la fondation MasterCard, souhaite créer dans les 3 prochaines années 10 000 emplois pour les jeunes dans l’ensemble du pays.

Le gouvernement de la république de Côte d’Ivoire veut lancer une véritable croisade contre le chômage des jeunes. Le pays envisage de créer 10 000 emplois au cours des prochaines années. Un projet y relatif dénommé « Renforcement des Opportunités (PRO-Jeunes) » a été lancé le 5 décembre dernier à Cocody par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique, Sidi Tiémoko Touré.

L’idée des autorités d’Abidjan est d’optimiser à travers la réalisation de ce projet, le potentiel de création d’emplois à travers l’auto-emploi et offrir plus d’opportunités d’insertion socio-professionnelle aux jeunes, particulièrement dans les régions d’Abidjan et du Nord de la Côte d’Ivoire. On parle à terme de la création de 4000 petites entreprises et d’une augmentation moyenne de 20% du revenu des ménages et de 6 000 bénéficiaires dans des activités génératrices de revenus, notamment le commerce.

Les secteurs d’activités visés par ce projet sont entre autres, l’agro-industrie, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), l’électricité et la vente au détail de produits de grande consommation.

« Offrir des opportunités d’insertion à nos jeunes, c’est permettre à la société toute entière de progresser », a souligné le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service Civique, lors du lancement du projet

Selon l’Agence d’études et de promotion de l’emploi, le taux de chômage se situe à 9,4% ( 2014) en Côte d’Ivoire. La population active en âge de travailler dans ce pays est estimée à 10,5 millions de personnes, sur une population de 25 millions d’habitants.