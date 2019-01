Côte d’Ivoire : l’AFWA fait avancer la mode africaine !

La constitution de L’Association des Fashion Week Africaines (AFWA) marquera d’une pierre blanche l’histoire de la mode africaine, en cette année 2017. C’est en effet à la veille du plus important défilé de mode d’Afrique de l’Ouest francophone que s’est tenue, à Abidjan, l’assemblée générale constitutive de cette association qui a pour but de réorganiser et de soutenir les événements de mode en Afrique !

Plusieurs pays étaient réunis pour cette Assemblée générale constitutive de l’Association des Fashion Week Africaines : à noter la participation (bien sûr) de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, du Tchad, du Niger, du Cameroun, du Congo, du Sénégal et du Mali. Les promoteurs de mode qui y étaient se disent satisfaits de cette initiative dont les événements de mode africaine avaient tant besoin pour gagner en cohérence et en visibilité.

A été élue présidente de cette association la promotrice d’afrikfashion , l’Ivoirienne Isabelle Anoh, qui assure qu’elle fera tout son possible pour pousser la mode africaine sur l’échiquier international. Ainsi, nous confie-t-elle que cette association est pour tous les promoteurs d’événements de mode africains qui ont déjà 2 éditions à leur actif.

Cette structure, en plus de réorganiser l’agenda des fashion week africaines, sera une plateforme de soutien des créateurs africains auprès des bailleurs de fonds internationaux. Autant de perspectives qui vont dans le sens d’une plus grand professionnalisation de la promotion de la mode africaine, et qui ont donné lieu à des échanges nourris entre des personnalités de multiples horizons, mais toutes réellement engagées pour faire accéder les stylistes africains aux marchés internationaux.

Afrikfashion, qui a permis la création de cette structure, est le plus grand show de mode de l’Afrique de l’ouest francophone et il a lieu le 7 octobre à Abidjan à l’hôtel Ivoire. Nous reviendrons plus en détails sur ce show exceptionnel dans les prochaines éditions d’AFRIK.COM