Côte d’Ivoire : Institut d’Etudes Stratégiques et de Défense (IESD), Session Internationale de Réflexion Stratégique 2016 (SIRS) Du 14 au 19 novembre 2016 à l’hôtel Palm Club, Abidjan

Le Ministère de la Défense de la République de Côte d’Ivoire, organise le 2éme forum international de réflexion stratégique, sur le thème :

« MENACES SECURITAIRES TRANSNATIONALES : VERS UNE APPROCHE PROSPECTIVE AFRICAINE ».

NB : Évènement non public

L’INSTITUT D’ETUDES STRATEGIQUES ET DE DEFENSE (IESD) de la Côte d’Ivoire, organise une Session Internationale de Réflexion Stratégique 2016 (SIRS), du 14 au 19 novembre 2016, à l’hôtel Palm Club, Abidjan

Cette rencontre s’inscrit, dans le cadre des activités de formation de son Institut d’Etudes Stratégiques et de Défense (IESD), et a pour objectif majeur, de contribuer à la réflexion stratégique sur des problématiques propres au Continent africain. Elle permettra également, de concourir au rapprochement des élites africaines civiles et militaires, afin de faciliter leur collaboration, l’échange d’expérience, d’informations et de points de vue dans un esprit d’ouverture.

Elle sera animée par des conférenciers de renom, des modérateurs, des cadres de comité expérimentés et de formations variées. Elle réunira une trentaine d’auditeurs venant de 15 pays de membres de l’Union Africaine, de la CEDEAO, de la CEEAC, de l’Union du fleuve Mano et de la France.

Alain-Richard Donwahi, Ministre auprès du Président de la République, Chargé de la Défense, présidera la cérémonie d’ouverture le lundi 14 novembre à 10h, au Palm Club d’Abidjan.

En outre, la première promotion d’officiers généraux et supérieurs des Armées et de la Gendarmerie Nationale, au terme de 4 mois de formation, incluant des enseignements à la fois politico-militaire et stratégico-opératif, dispensés par l’Institut THEMIIS, recevra ses diplômes de l’Institut d’Etudes Stratégiques et de Défense.

Contacts médias :

Les journalistes souhaitant se faire accréditer pour la cérémonie d’ouverture de 10h à 11h le 14 novembre sont invités à s’inscrire par courriel auprès du service de communication : servicecommunicationarmees@gmail.com Information : LCL Abina 05 44 63 63 | Dorcas Kadja +225 08 64 31 53 | Marietou Djibo + 225 07 07 44 60 | Delphine LAVAUD delph.lavaud@gmail.com