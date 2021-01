Côte d’Ivoire : Gohou, Brigitte, Bomou et Zikode chez Dominique Ouattara

La Première dame de la Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, en plus d’avoir reçu la Sud-Africaine Nomcebo Zikode, a félicité Gohou Michel, Mamadou Bomou et Bleu Brigitte, tous les trois distingués à l’international. C’était au cours d’une audience à son Cabinet, en présence du ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Coffie.



Gohou Michel, Mamadou Bomou et Bleu Brigitte, tous les trois distingués à l’international, ont été reçus par la Première dame de la Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, au cours d’une audience à son Cabinet, en présence du ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Coffie. Présentement dans la capitale ivoirienne pour une série de spectacles, dans le cadre de sa tournée mondiale, la Sud-Africaine Nomcebo Zikode a aussi été honorée par la femme du Président Alassane Dramane Ouattara.

Humoriste, comédien et acteur de renommée internationale, Gohou Michel est revenu, le 13 octobre dernier, de Kigali au Rwanda, où il a remporté le trophée du « meilleur humoriste africain », aux prix Africains du Développement (Padev). Quant à Bomou Mamadou, il s’est adjugé le prix du « meilleur parolier », au cours de la même cérémonie. Pour sa part, Bleu Brigitte a obtenu quatre prix, à Abuja au Nigeria, au « Zafaa Global Awards », avec sa série « Les larmes de l’amour ».

« Nous avons tenu à présenter ces différents prix à la maman des artistes de Côte d’Ivoire. Une femme au grand cœur qui pose, chaque jour, des actions en faveur des Ivoiriens », a déclaré Michel Gohou. Très satisfaite des fruits du travail de ses « enfants », la Première dame de la Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, a indiqué : « Vous avez travaillé avec rigueur et abnégation, depuis de longues années, et aujourd’hui, vos compétences sont reconnues sur le plan international ».