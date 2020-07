Côte d’Ivoire : Eudoxie Yao, une prostituée à 20 millions la nuitée ?

La sulfureuse jet-setteuse ivoirienne, Eudoxie Yao, serait très remontée sur certaines personnes, qui l’accuseraient de se prostituer, pour 20 millions FCFA la nuitée. En revanche, elle reconnaît tout de même avoir reçu une proposition dans le sens, mais qu’elle aurait refusée.

La rumeur circule sur les réseaux sociaux qu’Eudoxie Yao serait bel et bien une prostituée de luxe, et qu’une nuit dans les bras de la belle Ivoirienne coûterait la somme de 20 millions FCFA. Une information à laquelle la concernée a tenu à apporter des précisions.

« Il y a une rumeur qui circule à nouveau, que pour passer la nuit avec moi, il faut débourser la somme de 20 millions FCFA. C’est faux, je n’ai jamais dit une telle chose et je ne me prostitue pas… Il y a quelques années dans les débuts de ma célébrité, le magazine Top visage, a fait une interview avec moi avec le journaliste Charlie la légende. Il m’a demandé si je n’avais jamais eu une proposition indécente et si oui à combien ça s’élevait. J’ai répondu que j’ai plusieurs proposition indécente et qu’on m’a proposé 20 millions FCFA, mais que j’avais refusé…», a écrit Eudoxie Yao, sur ses pages Facebook et Instagram.

Souvent sollicitée à travers le monde, Eudoxie Yao est toujours entre deux avions. Nombreux sont les observateurs qui ne comprennent pas les raisons de ses multiples voyages de la «go bobaraba». Après avoir décidé de se lancer dans le show-biz, la «femme» de la star guinéenne «Grand P3» est suspectée par des internautes de se servir de la chanson pour camoufler des activités peu catholiques.

« Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens continuent de salir mon image sur cette histoire en disant qu’il faut 20 millions FCFA, pour sortir avec moi. Je vous le dis mes bébés, faites très attention à ce que les gens disent sur moi, car ils mettent tout en œuvre pour essayer de salir ma réputation », s’est-elle défendue.