Côte d’Ivoire : DJ Arafat; Tina Glamour, Ezechiel Huon et Carmen Sama, les nouvelles

Même depuis sa tombe, DJ Arafat œuvre au sein de sa famille qu’il est parvenu à rassembler, en réconciliant notamment Tina Glamour, Ezechiel Huon et Carmen Sama.

Alors qu’elle constamment pointée du doigt pour son caractère agressif, Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, q su enterrer la hache de guerre qui lui avait servi à « combattre » les fans du roi du Coupé-décalé, son petit-fils, et même sa belle-fille, Carmen Sama.

Après près d’un an de brouille, la mère du Daïshikan, a décidé de tourner cette sombre page. « Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, je n’aime pas la bagarre. J’aime mon art et le pratique à fond. Je connais l’importance et le rôle d’une mère. J’adore mes enfants. Seulement que je suis incomprise. J’ai juste besoin de respect et d’amour », a dit la mère de DJ Arafat, en conférence de presse.

Une paix signée à seulement quelques petites semaines de la date anniversaire de la mort de DJ Arafat, décédé le 12 août 2019 suite à un accident de moto. Après ce drame, la famille s’était quelque peu divisée, avec une Tina Glamour qui a multiplié les conflits avec Carmen Sama, la veuve Du roi du coupé-décalé et autre Ezechiel Huon, le fils de Dj Arafat.

Sans compter que la mère de DJ Arafat n’était non plus pas en odeur de sainteté avec les chinois, nom donné aux fans de l’artiste arraché à l’affection de toute la Côte d’Ivoire