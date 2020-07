Côte d’Ivoire : Bebi Philip regrette DJ Arafat, en attendant la réaction de la chine

Revenant sur la discorde qui l’a opposé à feu DJ Arafat durant plusieurs années, l’arrangeur-chanteur ivoirien du coupé-décalé Bebi Philip regrette ce sombre épisode et fait des révélations.

Alors qu’il était invité, ce samedi 25 juillet, à l’émission « Accusé levez-vous », le talentueux arrangeur-chanteur ivoirien Bebi Philip est revenu sur la brouille entre lui et le défunt musicien Ange Didier Houon alias DJ Arafat, rappelé à Dieu le 12 août 2019, suite à un accident de moto.

Après avoir aidé à faire de la chanson ‘’Kpangor’’ de DJ Arafat et Debordo Likunfa un véritable chef d’œuvre, en 2009, Bebi Philip avait décidé de ne plus travailler les chansons du père des chinois, du nom des fans du roi du coupé-décalé. Une page qui aurait été tournée avant la mort du mari de Carmen Sama.

« Il faut dire que dans le temps, nous étions jeunes. Dans la jeunesse, chacun veut montrer qu’il est au top. Pour dire vrai, il s’agissait d’une histoire d’ordinateur qu’Arafat m’avait vendu. Il est venu me redemander l’ordinateur pour le vendre à d’autres personnes. Après ça, il est parti dire sur Rti Music que c’est Bebi Philip qui est malhonnête », rappelle l’expert arrangeur.

Pour Bebi Philip, « c’est un truc que moi je n’ai pas accepté. Moi, je suis quelqu’un de très timide, et c’est comme si, lui il me livrait à la vindicte populaire. Et c’était très difficile pour moi d’accepter cela. Il faut dire aussi qu’avant, j’étais très rancunier, donc c’est ce qui a fait qu’on n’a plus travaillé ensemble ».

Bebi Philip, qui précise que ce n’est pas une affaire de femme qui était à l’origine de la brouille entre lui et DJ Arafat, comme cela unavait été annoncé à l’époque, révèle que « depuis environ trois ans en arrière, on a recommencé à se côtoyer… ». Comme quoi, ses relations avec DJ Arafat s’étaient normalisées avant l’accident mortel du 12 août 2019.

Pour sûr, les chinois, inconditionnels de DJ Arafat ne manqueront pas de se prononcer sur cette sortie de Bebi philip et dire leur part de vérité.