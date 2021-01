Côte d’Ivoire : atteint de cancer, Sol Bamba soutenu par Yaya Touré et Didier Drogba

Le défenseur central international ivoirien, Souleymane Bamba, 35 ans, a reçu un diagnostic de cancer, a confirmé la ville de Cardiff. L’Éléphant souffre d’un cancer du système lymphatique. Il a même déjà commencé une chimiothérapie. Ses ex-coéquipiers en sélection, Yaya Gnégnéri Touré et Didier Drogba, lui ont déjà envoyé des messages de soutien.

Le club de Cardiff City (D2 Angleterre) a annoncé, sur les réseaux sociaux, que son défenseur international ivoirien, Souleymane Bamba, souffre d’un cancer du système lymphatique. Il a même déjà commencé une chimiothérapie. « Sol a commencé son combat dans un état d’esprit positif et continuera à faire partie intégrante de la famille des Bluebirds », a indiqué le club.

Depuis qu’il a rejoint Cardiff, en provenance de Leeds United, lors de la saison 2016-2017, Sol Bamba, comme on le surnomme affectueusement du côté de l’Angleterre, a joué 117 matchs et a joué un rôle crucial dans leur promotion en Premier League il y a deux saisons. Les Bluebirds ont déclaré, dans un communiqué, que Bamba était « absolument admiré par ses coéquipiers, le personnel et les supporters », tout en ajoutant qu’il continuerait à travailler au club, au sein de l’académie.

« Nous sommes attristés d’informer les supporters que Sol Bamba a été diagnostiqué avec un lymphome non hodgkinien », lit-on dans le communiqué du club. « Avec le soutien étroit de l’équipe médicale du Club, Sol a immédiatement commencé une cure de chimiothérapie », a poursuivi le communiqué qui ajoute : « Pendant le traitement, Sol soutiendra ses coéquipiers lors des matchs et nos jeunes joueurs au sein de l’Académie, avec lesquels il continuera son développement d’entraîneur ».

L’ancienne star de Manchester City, Gnégnéri Yaya Touré, et ses fans ont envoyé des messages de bien-être au défenseur de Cardiff City, Sol Bamba, après son diagnostic de cancer. « En pensant à vous Sol Bamba et en vous envoyant toutes mes forces », a tweeté Yaya Touré. « Pensées, forces et prières que nous envoyons à notre frère Souleymane Bamba. Vous gagnerez. Courage à toi frangin », a écrit Didier Drogba.