Coronavirus : un médecin de la République démocratique du Congo se prépare à la crise sanitaire

Les professionnels de la santé travaillant avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), font face à l’épidémie mortelle d’Ebola depuis août 2018. Cette expérience les aide à se préparer à l’arrivée de la dernière maladie: COVID-19.

De nouveaux cas d’Ebola ont été signalés à Beni depuis le 10 avril, entraînant deux décès, malgré l’espoir antérieur que la maladie ait été éradiquée dans le pays. Outre Ebola, la population de la RDC doit également faire face au paludisme, à la rougeole et au choléra ainsi qu’à l’insécurité persistante, ce qui explique en partie pourquoi les agents de santé qui tentent de vacciner les habitants contre Ebola ont été confrontés à la méfiance, voire à la violence. Dans une interview accordée à UN News, le docteur Abdourahmane Diallo, qui dirige le programme OMS de vaccination contre le virus Ebola en RDC, a expliqué qu’il s’agit d’un problème permanent.

«Malheureusement, nous avons combattu une certaine résistance face aux nouveaux cas: la communauté ne croyait pas qu’il s’agissait de cas d’Ebola, ce qui rend la vie difficile à nos travailleurs sur le terrain. Mais nous faisons de notre mieux pour communiquer avec eux et convaincre quiconque a été en contact avec les patients de se faire vacciner.

Les cas de COVID-19 que nous connaissons sont deux personnes qui sont venues de Dubaï en Ouganda, puis ont tenté de se rendre à Beni. Dès que nous avons reçu le message, nous avons essayé de les isoler et leurs conditions se sont améliorées.

Transmettre le bon message

Nous espérions pouvoir fermer les centres de traitement, mais maintenant, avec les cas d’Ebola et les cas de COVID-19, cela a changé. Les esprits sont bons, cependant. Je viens de Guinée, où nous avions le virus Ebola, et j’ai également coordonné les vaccinations en Sierra Leone. Donc, je suis très expérimenté. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous essayons de rester courageux: cela fait partie du métier d’agent de santé publique.

La communication a été un problème majeur tout au long de l’épidémie d’Ebola, et nous nous attendons à avoir les mêmes problèmes avec le COVID-19. Par exemple, avant même les nouveaux cas d’Ebola ce mois-ci, nous avons eu une réunion avec les autorités locales, pour nous assurer que la communauté n’a reçu qu’un seul message et que c’était le bon message. Au sein de notre équipe, nous devons également être très prudents pour nous assurer d’être coordonnés et de parler d’une seule voix.

Pour l’instant, cela semble fonctionner: la distanciation sociale a commencé; les autorités ont fermé les boîtes de nuit, par exemple, et même sur les marchés, les gens essaient de rester à au moins un mètre l’un de l’autre.

Combattre les mythes et les rumeurs

La désinformation a été un problème. Les gens disent que certains médicaments peuvent être utilisés pour vacciner contre le COVID-19, ce qui n’est pas vrai. Nous expliquons qu’il n’y a pas de vaccin contre le virus et que les essais sont toujours en cours. Ce message commence à passer et nous continuons de vacciner contre Ebola.

Il est très important que nous revenions vers la communauté, autant de fois que nécessaire, pour faire passer notre message. Et nous devons prendre le temps de nous expliquer et de leur donner la possibilité d’avoir leur mot à dire, sinon nous ne pourrons pas réussir. Parfois, cela signifie retourner dans la communauté cinq ou six fois en une journée !

J’ai appris que vous devez connaître la bonne façon de parler à la communauté. Parfois, pour les mettre à l’aise, je ne porte pas de vêtements de marque OMS. Je m’habille simplement, j’apporte un téléphone portable de base, pour leur montrer que je suis comme eux et que nous devons travailler ensemble pour lutter contre l’épidémie.

Protéger les agents de santé

Heureusement, nous avons suffisamment de vêtements de protection, à cause de notre campagne de vaccination: depuis un certain temps, nous vaccinons toute personne qui a été en contact avec un patient Ebola et nous ne savons pas s’ils présentent un risque élevé ou faible. Nous devons donc nous assurer que nous sommes pleinement protégés.

Et lorsque nous entrons dans la communauté, nous pulvérisons les chaises, les tables, tout, et nous nous assurons que notre équipe porte un équipement de protection individuelle. Quant à la pandémie de COVID-19, nous sommes bien sûr inquiets, mais nous espérons que si les gens s’en tiennent aux directives du gouvernement et que nous sommes en mesure de communiquer ces directives à la communauté, l’épidémie ne se propagera pas.

Je me souviens quand les cas de COVID-19 ont commencé en Guinée, mon pays d’origine, j’ai averti que toute personne revenant de pays à haut risque devait s’isoler pendant quatorze jours et ne pas retourner immédiatement dans sa famille où elle risquait de l’infecter. Malheureusement, beaucoup de gens n’ont pas suivi ce conseil, et maintenant il y a des centaines de cas dans le pays. »

