Coronavirus, RDC : mise en quarantaine de Kinshasa, des internautes haussent le ton

La pandémie du Coronavirus se propage en République Démocratique du Congo malgré la prise des mesures dites « drastiques » par le gouvernement congolais. En moins de 24 heures, neuf nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, dont sept à Kinshasa et deux premiers cas dans la ville de Lubumbashi, située dans la façade Sud Est du pays.

Selon Jacques Kyabula, gouverneur du Haut Katanga, les deux cas confirmés à Lubumbashi sont deux Congolais en provenance de la capitale congolaise par le vol d’une compagnie aérienne. » Chers amis, c’est la mort dans l’âme que je vous annonce que 2 compatriotes ont été testés positifs au Coronavirus, à Lubumbashi, sur les 77 passagers d’un avion Congo Airways arrivé de Kinshasa, ce dimanche après-midi « , a-t-il dit à ses administrés.

Cette annonce de Jacques Kyabula a confirmé les inquiétudes manifestées par certains citoyens qui fustigeaient le maintien, par les autorités congolaises, des vols à l’intérieur du pays. Si certains estiment que cela dénote d’une certaine légèreté de la part du régime en place, d’autres laissent entendre que cela reflète le degré de tâtonnement avec lequel les autorités congolaises gèrent cette maladie qui bouleverse ce pays.

« On a malheureusement des dirigeants qui ne savent pas anticiper les choses, on dit ici que la ville de Kinshasa devrait être mise en quarantaine pour éviter la propagation du virus à travers le pays et voilà, ce soir la ville de Lubumbashi est victime via Congo Airways », regrette l’internaute Jonathan Pinganay. Face au nouveau tournant dans la propagation de cette pandémie, d’autres internautes congolais ont haussé le ton pour demander la mise en quarantaine de la capitale congolaise qui était, jusque-là, la seule ville du pays à enregistrer cette pandémie.

« Cher fatshi13, vous êtes le seul responsable de la propagation de Covid-19 à Lubumbashi. Depuis près de 3 jours, les citoyens demandent la mise en quarantaine de Kinshasa mais vous avez préféré ignorer le message. Ça purge et ça urge d’isoler Kinshasa et Lubumbashi », indique Bienvenu Matumo sur son compte Twitter .

« Kinshasa devrait être mise en quarantaine pour éviter la propagation du virus dans l’arrière-pays. Chers gouvernants, apprenons à anticiper, car la vie des millions de Congolais en dépend. Il faut des mesures exceptionnelles dans des circonstances exceptionnelles », lance Ben-Achille Ndula aux autorités congolaises.

« Vu les évènements actuels, et la non-maitrise de la situation, il est temps de penser à mettre Kinshasa en quarantaine. Urgence impose ! Il y a péril en la demeure », alerte Israel Wingi sur son compte Twitter . Ces demandes sont soutenues par plusieurs personnalités congolaises qui estiment que la mise en quarantaine de la ville de Kinshasa serait l’une des mesures salutaires dans la lutte contre la propagation de cette maladie .

« Coronavirus à L’shi ! Nous risquons de perdre le contrôle ! Entre deux maux, choisissons le moindre mail. Mettre Kin en quarantaine ; décréter un confinement total et obligatoire pendant 3 semaines. Le temps d’identifier, isoler et soigner tous les malades », propose Steve Mbikayi , ancien ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire.

Face à la pression, des sources proches de la Présidence indiquent que la question de la mise en quarantaine sera au centre d’une réunion d’urgence qui sera présidée par le Président congolais, Felix Tshisekedi.