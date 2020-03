Coronavirus, Les rappeurs mobilisés : « Vivons heureux, vivons confinés », dit Booba (vidéo)

Alors que les Etats-Unis entrent aussi dans le rang en prenant des mesures rigoureuses contre le Covid-19, à l’image de la majeure partie du continent européen, les rappeurs français N.O.S du groupe PNL, La Fouine et Booba, ont décidé de prendre la parole et de conscientiser le public. Mais en quoi faisant ?

Booba a, comme à son habitude, réagi sur Instagram mais aussi sur Twitter en postant de nombreuses vidéos concernant la présence du virus un peu partout dans le monde. Ainsi, le Duc de Boulogne aurait posté une vidéo où apparaît son fils, Omar, chez lui, dans la piscine de sa résidence, à Miami où comme tout le monde le sait, il y vit avec sa famille, loin des regards indiscrets.

Au passage, l’artiste en aura profité pour lancer un message en rappelant les règles de confinement et aussi en priant aux personnes de bien vouloir rester chez eux. « Stay home »), a tout simplement conseillé Booba, ajoutant que « la piraterie n’est jamais finie ». Tandis que sur son compte Twitter, le Duc a déclaré : « Ne prenons pas cette épidémie à la légère chers Français. Ensemble, combattons le Coronavirus ! Vivions heureux, vivons confinés ».

Pour sa part, son ennemi de longue date, le rappeur La Fouine, qui est présentement à Las Vegas, il a aussi publié de nombreuses vidéos dans sa story Instagram, en apportant plus de détails sur son confinement. « Je suis en quarantaine. Il n’y avait rien à faire, c’est la galère. Alors, je vais m’allonger tranquille. Je vais allumer la télé tranquille. Je suis quarantenier ». Puis il a aussi pris part au PQ Challenge qui revient à jongler avec du papier toilette, histoire de passer le temps.

Quant au célèbre N.O.S du duo PNL, il a aussi réagi en publiant un message dans la story de son compte Instagram pour alerter le public sur l’importance du respect des consignes et aussi du confinement : « Petit message à nos reufs et reuss (frères et sœurs), les petits, les plus grands ! SVP !!! Prenez ce virus au sérieux, il tue, on en est tous convaincus ».

N.O.S ne s’arrête pas là. Il donne des conseils quand au confinement. « Sortez le moins possible. Chaque contact est un sérieux risque de l’attraper. Plus on restera confinés à la maison et plus on aura de chance de laisser le temps au virus de s’atténuer voir de disparaître », tout en rappelant les diverses règles de prévention à exécuter contre le Covid-19.