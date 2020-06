Coronavirus : le Mozambique enregistre une forte hausse des cas de COVID-19

Le Mozambique a enregistré, au cours des dernières 24 heures, une augmentation importante du nombre de cas d’infection par le nouveau coronavirus, avec l’enregistrement de 53 tests positifs, portant le nombre cumulé de patients à 307. Sur ce total, 281 sont liés à la transmission locale et 26 sont importés.

L’information a été rendue publique hier après-midi, le 2 juin, par la directrice national de la santé publique du ministère de la Santé, Rosa Marlene, lors de la conférence de presse de mise à jour des données sur la COVID-19.

Cependant, selon Marlene « des 53 nouveaux cas enregistrés, la province de Nampula est responsable du plus grand nombre de personnes infectées, avec 47, suivie de Maputo avec 5 et, enfin, la province de Cabo Delgado avec un seul cas ».

La responsable de la santé publique a également déclaré que les nouveaux cas étaient de nationalité mozambicaine, 36 présentant des symptômes légers à modérés et 17 asymptomatiques.

Il convient de noter qu’au cours des dernières 24 heures, 269 échantillons ont été testés au laboratoire de l’Institut national de la santé, à Marracuene, et sont le résultat de l’enquête sur les contacts positifs de cas dans les provinces de Nampula, Cabo Delgado et Maputo City, et d’une surveillance active dans Unités de santé.

Il est important de noter que le pays compte actuellement un total de 307 cas positifs, dont 98 sont récupérés, deux décès et un hospitalisé.