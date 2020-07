Coronavirus : la CAF reporte la CAN 2021 prévue au Cameroun en janvier 2022

Ce mardi 30 juin 2020, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que la Coupe d’Afrique des nations de football, initialement prévue pour se tenir au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021, a été reportée. La nouvelle échéance, janvier 2022, a été choisie pour permettre le bon déroulement des phases qualificatives qui ont connu du retard en raison de la pandémie de Covid-19.

Le Coronavirus aura été à la base de nombreux bouleversements, même dans le milieu du football africain. Le Comité exécutif de la CAF vient d’annoncer, officiellement, le report de la CAN 2021, prévue au Cameroun pour janvier 2022. Cette décision vient mettre fin à un épisode ponctué d’interrogations et de doutes quant au maintien des dates de la plus grande rencontre sportive du continent, dans un contexte mondial de pandémie de Covid-19.

Une décision motivée par un problème de calendrier

Pour la CAF, il serait trop risqué de jouer en juin-juillet 2021. En effet, la Fédération internationale de football avait interdit la tenue des rencontres internationales prévues en Afrique au mois de septembre prochain. Cette décision ne laisse à la CAF qu’une fenêtre de deux mois (octobre – novembre) pour organiser les 96 matchs de qualifications. Un pari jugé trop périlleux au cas le monde connaîtrait une résurgence de la pandémie.

La CAF avait alors la possibilité d’opter pour un report en juin-juillet 2021. Malheureusement, la solution présentait plus d’inconvénients que d’avantages, même avec les 7 jours qu’offrait la FIFA pour tenir des rencontres internationales, pendant cette période.

Primo, il fallait faire face aux aléas climatiques, le 15 janvier correspondant à la grande saison pluvieuse au Cameroun. Jouer aurait été difficile en de pareilles circonstances. Secundo, il y a le défi de l’audience, puisque la CAN se serait alors déroulée au même moment que les Jeux olympiques de Tokyo ainsi que l’Euro masculin de football.

Un nouveau calendrier encore inconnu

Face à tous ces écueils, la solution la moins mauvaise était de reporter d’un an la Coupe d’Afrique des nations, dans l’espoir que la situation sanitaire se stabilise. En attendant, en raison du report, la CAN se disputera quasiment au même moment que la CHAN 2022 en Algérie et à 9 mois de la Coupe du monde prévue pour se tenir du 21 novembre au 19 décembre, au Qatar.

Avec la surprise de la nouvelle du report vient donc l’incertitude quant au choix des dates. Dans le communiqué de la CAF, on peut lire : « les dates de la phase finale et des matchs restants des éliminatoires seront communiquées en temps opportun ».



C’est l’une des rares fois où le report de la CAN n’est pas lié au manque de préparation du pays organisateur. Le Cameroun, après avoir été contraint de renoncer à l’organisation de la CAN 2019 pour cause de retard, doit une nouvelle fois attendre une année supplémentaire.