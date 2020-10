Coronavirus en Afrique : que s’est-il passé au Cameroun et en RDC ?

La situation de la maladie à Coronavirus dans les États membres de l’Union Africaine (55), a été faite ce jour, mardi 20 octobre 2020. Au total, 1 654 412 cas de Covid-19 ont été enregistrés depuis le début de la pandémie. S’agissant des décès, 39 925 personnes ont été emportées par le virus et 1 363 106 guérisons.

Le détail par région montre qu’en Afrique Centrale, le Cameroun et la RDC ont été les pays les plus touchés par la maladie, en termes de cas et de nombre de décès. Reste à savoir ce qui s’est passé dans ces pays pour qu’ils aient enregistré autant de cas et de décès.

Centre : (59 395 cas; 1127 décès; 52 884 guérisons): Burundi (549; 1; 472), Cameroun (21 506; 424; 20 117), RCA (4 855; 62; 1924), Tchad (1 390; 93; 1194), Congo (5 156; 92; 4 400), RDC (11 052; 303; 10 473), Guinée équatoriale (5 070; 83; 4 954), Gabon (8 884; 54; 8 452), Sao Tomé-et-Principe (933; 15; 898).

Est : (195 381; 3 664; 122 755): Comores (502; 7; 485), Djibouti (5 469; 61; 5 379), Érythrée (452; 0; 388), Éthiopie (89 860; 1 365; 43 149), Kenya (45 076; 839) ; 32 084), Madagascar (16 814; 238; 16 215), Maurice (419; 10; 379), Rwanda (4 992; 34; 4 797), Seychelles (149; 0; 148), Somalie (3 890; 101; 3 166), Sud Soudan (2 847; 55; 2 631), Soudan (13 711; 836; 6 764), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (10 691; 97; 6 992).

Nord : (436 010; 12 546; 322 571): Algérie (54 402; 1 856; 38 215), Égypte (105 547; 6 130; 98 314), Libye (49 949; 732; 27 262), Mauritanie (7 608; 163; 7 301), Maroc (175 749; 2 976 ; 146 421), Tunisie (42 727; 687; 5032), République arabe sahraouie démocratique (28; 2; 26).

Sud : (778 300; 19 884; 693 743): Angola (7 829; 248; 4 450), Botswana (4 274; 21; 915), Eswatini (5 788; 116; 5 427), Lesotho (1 833; 42; 961), Malawi (5 860; 181) ; 4 757), Mozambique (11 080; 75; 8 836), Namibie (12 326; 131; 10 426), Afrique du Sud (705 254; 18 492; 635 257), Zambie (15 897; 346; 15031), Zimbabwe (8 159; 232; 7 683).

Ouest : (185.326; 2.704; 171.153): Bénin (2.496, 41; 2.330), Burkina Faso (2.387; 65; 1.802), Cap-Vert (7.800; 87; 6.620), Côte d’Ivoire (20.324; 121; 20.029), Gambie (3 649; 118; 2 649), Ghana (47 372; 310; 46 664), Guinée (11 518; 70; 10 427), Guinée-Bissau (2 389; 41; 1 782), Liberia (1 381; 82; 1 271), Mali (3 407 ; 132; 2,588), Niger (1 211; 69; 1 128), Nigeria (61 558; 1 125; 56 697), Sénégal (15 432; 319; 13 865), Sierra Leone (2 331; 73; 1 760), Togo (2 071; 51; 1 541).

* Les chiffres pour l’Afrique sont tirés des rapports officiels du CCR et des États membres.

Distribué par APO Group au nom des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique).