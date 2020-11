Coronavirus en Afrique: le Maroc pays le plus touché du continent africain

Les États membres de l’Union Africaine (55) ont signalé1 963 702 cas testés positifs au Coronavirus pour 47 104 décès et 1 657 142 guérisons. Il apparait que le Maroc, avec 48 610 cas sous traitement demeure le pays le plus touché du continent, devant l’Afrique du Sud qui n’a plus que 35 715 malades dans ses structures sanitaires.

Voici les détails par région:

Centre : (62215 cas; 1167 décès; 59109 guérisons): Burundi (627; 1; 549), Cameroun (22692; 433; 21510), RCA (4900; 63; 4809), Tchad (1591; 100; 1435), Congo ( 5 515; 92; 4 891), RDC (11 760; 319; 11 086), Guinée équatoriale (5 104; 85; 4 973), Gabon (9062; 58; 8 939), Sao Tomé-et-Principe (964; 16; 917)

Est : (239 552; 4 630; 161 548): Comores (579; 7; 549), Djibouti (5 645; 61; 5 519), Érythrée (493; 0; 444), Éthiopie (102 321; 1 565; 63 675), Kenya (69 273; 1 249) ; 45 414), Madagascar (17 223; 249; 16 516), Maurice (470; 10; 428), Rwanda (5 394; 42; 4 994), Seychelles (158; 0; 155), Somalie (4 301; 107; 3 330), Sud Soudan (2 996; 59; 2 773), Soudan (14 401; 1 116; 9 535), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (15 789; 144; 8 038)

Nord : (626 366; 16 733; 485 021): Algérie (67 663; 2 153; 44 619), Égypte (110 547; 6 442; 100 946), Libye (72 628; 995; 43 259), Mauritanie (7 950; 165; 7 509), Maroc (288 211; 4 697 ; 234.904), Tunisie (79.339; 2.279; 53.758), République arabe sahraouie démocratique (28; 2; 26)

Sud : (838.157; 21.758, 766.571): Angola (13.370; 322; 6.345), Botswana (7.835; 27; 5.534), Eswatini (6.093; 119; 5.771), Lesotho (2.041; 44; 1.056), Malawi (5.964; 185 ; 5 399), Mozambique (14 340; 110; 12 505), Namibie (13 449; 138; 12 467), Afrique du Sud (749 182; 20 206; 693 261), Zambie (17 097; 350; 16 137), Zimbabwe (8 786; 257; 8 096)

Ouest : (197.412, 2.816; 184.893): Bénin (2.844, 43; 2.515), Burkina Faso (2.635; 68; 2.426), Cap-Vert (9.780; 102; 9.148), Côte d’Ivoire (20.945; 128; 20.630), Gambie (3 702; 122; 3 571), Ghana (50 018; 320; 48 179), Guinée (12 585; 74; 11 041), Guinée-Bissau (2 419; 43; 1 848), Liberia (1 498; 82; 1 314), Mali (3 868 ; 139; 2 937), Niger (1 301; 70; 1 147), Nigeria (64 996; 1 163; 61 029), Sénégal (15 779; 327; 15 407), Sierra Leone (2 391; 74; 1 816), Togo (2 651; 61; 1 885).

Distribué par APO Group au nom des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique)