Coronavirus : Casablanca et Marrakech propulsent le Maroc devant l’Algérie

Avec 1306 nouveaux cas d’infection au Coronavirus enregistrés durant les dernières 24 heures, et deux villes sont particulièrement touchées ce vendredi, Casablanca et Marrakech propulsent le Maroc devant l’Algérie en termes de pays plus touché par le Covid-19.

Ce vendredi 14 août 2020, le ministère marocain de la Santé a rendu public des chiffres du Coronavirus à donner froid dans le dos. Il a en effet été fait état de 1 306 cas de personnes nouvellement infectées au Coronavirus et 957 guérisons qui ont été enregistrés dans le royaume, au cours des dernières 24 heures. Et parmi les villes les plus touchées par ces derniers chiffres : Casablanca et Marrakech.

Ce nouveau bilan porte à 39 241 le nombre de contaminations à la maladie à Coronavirus, dans ce pays d’Afrique du Nord, depuis le premier cas détecté, le 2 mars 2020. Par ailleurs, 27 644 le nombre de guérisons. Les 27 décès enregistrés durant ces dernières 24 heures portent le nombre total de morts des suites du Covid-19 à 611.

La veille, jeudi 13 août 2002 à 18 heures, les chiffres faisaient de 1 241 nouvelles contaminations durant les dernières 24 heures. Ce qui laisse apparaître une augmentation de 64 cas, ce vendredi, par rapport au chiffre de la veille. Le même jour, l’Algérie cumulait, quant à elle, 37 187 cas de personnes infectées au Coronavirus. Il y a un peu plus d’un mois, l’Algérie avait deux fois plus de personnes contaminées que le Maroc. Que s’est-il passé entretemps ?

Voici la répartition par région des 1 306 nouveaux cas de Coronavirus faite par H24info.

Casablanca-Settat : 397 nouveaux cas

271 à Casablanca, 78 à Settat, 19 à Mohamedia, 15 à Nouaceur, 6 à Berrechid, 5 à EL Jadida, 2 à Mediouna, et un seul cas à Benslimane

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma : 129 nouveaux cas

74 à Tanger, 28 à Tétouan, 19 à Larache, 4 à Ouazzane, 2 à Mdiq, 2 à Al Hoceima

Fès-Meknès : 198 nouveaux cas

73 à Fès, 53 à Sefrou, 31 à Taza, 26 à Meknès, 7 à Ifrane, 4 à El Hajeb, et deux cas à Taounate et Boulmane

Marrakech-Safi : 312 nouveaux cas

259 à Marrakech, 22 à EL Haouz, 17 à Kelaat Sraghna, 7 à Rhamna, 4 à Essaouira, 2 à Chichaoua, 1 cas à Youssoufia

Rabat Salé Kenitra : 109 nouveaux cas

32 à Salé, 29 à Temara, 24 à Rabat, 11 à Sidi Slimane, 7 à Kenitra, et 6 à Khemisset

Beni Mellal-Khénifra : 60 nouveaux cas

40 à Beni Mellal, 12 à Khouribga, 7 à Khenifra, et un cas à Azilal

Dakhla-Oued Eddahab : 5 nouveaux cas à Dakhla

Laâyoune-Sakia El Hamra : 2 nouveau cas

1 cas à Laâyoune, et un autre à Boujdou

Guelmim Oued Noun : 4 nouveaux cas

3 à Tan-Tan, et un cas à Assa-zag

Oriental : 27 nouveaux cas

7 Oujda, 7 à Guercif, 6 à Nador, 3 à Berkane, et 2 cas à Jrada et Fighuig

Drâa-Tafilalet : 53 nouveaux cas

30 à Ouarzazate, 10 à Midelt, 9 Tinghir et 4 cas à Errachidia

Souss-Massa : 10 nouveaux cas