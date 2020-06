Coronavirus : ça craint en Tunisie !

La Tunisie connait une nouvelle vague de contamination au Coronavirus, après plusieurs jours passés sans aucune nouvelle personne atteinte de Covid-19. Une situation plus qu’alarmante.

La Tunisie aurait-elle crié victoire trop tôt ? C’est ce que le citoyen lambda pourrait comprendre de la situation actuelle que traverse ce pays d’Afrique du Nord. En effet, alors que le bilan était de zéro cas de personne infectée au Covid-19, pendant plus de 3 semaines successives, le pays a renoué avec des malades, pour la plupart des cas importés.

Le ministère tunisien de la Santé a, dans un communiqué, annoncé que quatorze nouveaux cas de contamination au Coronavirus ont été enregistrés en Tunisie, détaillant qu’il s’agit d’une contamination locale et de 13 cas importés. Toutefois, précise le ministère, tous les patients ont été placés dans des centres de traitement.

Jalila Ben Khelil, membre de la commission nationale de lutte contre le Coronavirus déplore la contamination locale par le Coronavirus et pointe du doigt la désobéissance et l’indiscipline. Soulignant par ailleurs que cet état de fait est la résultante du non-respect par les Tunisiens des mesures de prévention contre la maladie, notamment le port de masque, la distanciation physique et, surtout, le lavage des mains.

Insistant que « les équipes médicales et l’Etat s’emploient à contenir la propagation du Coronavirus, mais les citoyens sont tenus de respecter les mesures de prévention sanitaire », Jalila Ben Khelil a informé que la Tunisie ne compte pas baisser les bras face à la maladie, révélant que des tests de dépistage rapide seront effectués, au début du mois de septembre dans tous les gouvernorats par des équipes médicales.