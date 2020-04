Coronavirus : avec 736 cas, le Sénégal fonce tout droit vers un pic épidémique

Le rythme de progression de la pandémie du Coronavirus est plus qu’inquiétant au Sénégal. Avec les 64 cas positifs enregistrés ce lundi 27 avril 2020, le pays est à 736 cas sur 11 032 tests opérés depuis le 2 mars 2020. Un tel résultat le hisse à la sixième place des pays de l’Afrique de l’Ouest les plus infectés.

Ce lundi 27 avril 2020, le Sénégal a enregistré 64 nouveaux cas positifs au Coronavirus. Un rythme exponentiel qui se maintient depuis quelques jours et tout le monde redoute l’arrivée imminente d’un pic épidémique. C’est d’autant plus inquiétant que les cas communautaires s’inscrivent également dans ce même rythme de progression. Et ce lundi 27 avril, sur les 64 cas positifs, il est répertorié 50 cas contacts suivis par les services de la santé et 14 cas communautaires.

La répartition géographique desdits cas fait également peur, car ils sont localisés à Sangalkam, Rufisque, Grand Médine, Touba avec 6 cas, Thiès, Sédhiou et Mbacké. A ce jour donc, 736 cas positifs sont notifiés sur 11 032 tests réalisés. Ce qui hisse le Sénégal à la sixième place des pays de l’Afrique de l’Ouest les plus touchés par la Covid-19.

Selon Docteur Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), « nous sommes dans une phase ascendante de notre épidémie. Dans ces types de maladies à transmission respiratoire, la contamination est très rapide. Donc à l’instar des autres pays du monde, nous sommes dans cette phase et nous sommes en train de mener des stratégies pour essayer de limiter un peu cette contamination ».

Après avoir indexé la circulation des personnes, malgré l’état d’urgence et le couvre-feu, ponctués par la mesure d’interdiction de la circulation inter-région, il a affirmé qu’à ce jour, 11 régions du Sénégal sont touchées par le Coronavirus, qui sévit dans 30 districts sanitaires sur les 79 que compte le pays.

Il a exclu pour le moment l’idée de tests massifs, avant de souligner que la moyenne d’âge des malades atteints au Sénégal 34,87%, donc avec une large majorité de jeunes. Ce qui à ses yeux pourrait expliquer aussi la majorité des cas simples. En définitive, le Sénégal compte à ce jour 736 cas positifs dont 284 guéris, 9 décès, 1 évacué et 443 encore sous traitement.