Coronavirus au Sénégal : Touba enregistre 11 nouveaux cas en une seule journée

Les choses s’accélèrent au Sénégal, plus précisément à Touba, cité religieuse du mouridisme et filent vers une épidémie. En effet, en cette seule journée du vendredi 13 mars, 11 cas positifs au coronavirus ont été enregistrés.

Au Sénégal, les choses se compliquent à Touba, la capitale du mouridisme, avec une propagation vertigineuse de la maladie à Coronavirus. En effet, selon les résultats publiés par l’Institut de Pasteur de Dakar, la ville a enregistré 11 cas positifs au Coronavirus, en cette seule journée du vendredi 13 mars 2020, ce qui fait de Touba l’épicentre de Coronavirus au Sénégal. Ce chiffre porte à 19, le nombre de malades dans le pays. Et toutes ces nouvelles contaminations ont été en contact avec le modou-modou de Touba, revenu d’Italie le 6 mars 2020.

Tous les 11 nouveaux cas sont actuellement pris en charge au centre de santé de Darou Marnane à Touba. Avec une telle situation, on est tenté de dire que l’horizon de l’installation d’une épidémie se trace de plus en plus. En effet les risques sont bien réels, surtout avec la célébration dans les prochains jours du Magal de Kazou Razab, qui va regrouper des millions de fidèles dans la cité religieuse.

Si l’annulation ou le report d’un tel est sur toutes les lèvres, aucune mesure allant dans ce sens n’est encore prise. Sur cette question, Serigne Bass Abdou Khadre porte-parole du khalif général a laissé entendre, dans une déclaration faite dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 mars 2020, que la Cité religieuse reste à l’écoute des pouvoirs publics.

Dans ce sillage, il a annoncé une contribué de 200 millions de FCFA, versée à l’Etat par le Khalif Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie. Il a dans le même temps demandé à tous les mourides de contribuer à ce combat contre le Covid 19.