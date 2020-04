Coronavirus au Bénin : une situation bien maitrisée

Au Bénin, le nombre des personnes testées positives à la Covid-19 est désormais passé de six à neuf. Le pays a récemment enregistré 3 nouveaux cas, dont deux importés de France ayant d’eux même limités fortement leur contact avec l’extérieur. L’information a été portée par un courrier du ministre de la Santé à l’endroit de l’Organisation mondiale de la santé hier mardi.

Selon le courrier ministériel, les trois nouveaux cas ont été détectés entre le vendredi 27 et le dimanche 29 mars 2020 après des analyses cliniques. L’une des trois nouvelles personnes testées positives est un jeune enfant de seulement 10 ans.

Selon la même source, le premier cas positif est un homme de 48 ans d’origine béninoise qui s’est rendu à Lomé en provenance de la France. Il aurait observé une auto-isolement au Togo avant de se rendre finalement au Bénin il y a quelques jours. Le deuxième cas est ce jeune enfant de 10 ans parenté au quatrième cas positif détecté il y a quelques jours, avec qui il était entré en contact. Le troisième est une jeune béninoise rentrée à Cotonou le 17 mars dernier en provenance de Paris. Elle a observé un auto-isolement au cours de laquelle elle avait signalé une toux et une diarrhée le 24 mars 2020.

A en croire le courrier ministériel, les trois personnes sont déjà prises en charge et leur état clinique est pour le moment rassurant et stable.

Il est à souligner que depuis l’apparition du premier cas d’infection au Coronavirus le 16 mars dernier, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement béninois pour contenir l’épidémie. Au nombre de ces mesures figurent l’installation d’un cordon sanitaire autour des communes les plus exposés (au nombre de huit au départ, aujourd’hui étendues à 12) à l’épidémie. Cette décision qui a pris effet le 30 mars se poursuivra jusqu’au 12 avril 2020. Des masques de protection ont été subventionnés et sont disponibles dans les pharmacie au prix de 200 francs CFA pour permettre au plus grand nombre de se les procurer. Le pays compte à ce jour mercredi 1er avril 2020, neuf cas confirmés de la Covid-19 dont un guéri et zéro décès.

Elles sont douze (12) communes : Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Tori-Bossito, Sô-Ava, Aguégués, Zè, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété et Adjarra à être isolées du reste du pays depuis ce lundi 30 mars 2020 à 00h et ceci jusqu'au dimanche 12 avril 2020 à minuit. pic.twitter.com/5GzmAA6Cur — Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) March 31, 2020