Coronavirus à Madagascar : l’efficacité du Covid-Organics en question

⚡🇲🇬FLASH- Le président Andry #Rajoelina a justifié le décès du 1er malade atteint de Covid-19 par le fait qu'il souffrait d'autres pathologies (HTA et diabète) et que son état ne lui permettait pas de consommer le Covid-Organics. Le président #malgache a aussi annoncé l'ouverture d'ici le 25 juin d'un nouveau laboratoire et d'une usine des médicaments. (Médias locaux) @pepele_news